Israel espera que os Estados Unidos se juntem aos seus ataques sem precedentes contra o Irão, noticiaram os meios de comunicação social israelitas.

Um alto funcionário israelita não identificado disse que as avaliações em Telavive indicam que o Presidente dos EUA, Donald Trump, deverá aprovar o envolvimento das forças americanas nos ataques ao Irão, disse a emissora pública israelita KAN.

“Trump gostaria de ser recordado como alguém que participou e não como alguém que ficou a assistir”, acrescentou.

O responsável afirmou que “sem os EUA, só podemos infligir danos limitados à instalação nuclear de Fordow”.

O Canal 13 de Israel observou que as mudanças na postura de Trump poderiam sinalizar a sua intenção de se juntar à campanha. O canal informou ainda que Israel está a preparar-se para um potencial ataque à instalação nuclear iraniana de Fordow, um dos seus locais mais fortificados e significativos.

Fordow está na lista de alvos do exército israelita e Israel decidirá quando atacar, disseram as autoridades. No entanto, reconheceram que a qualidade do ataque será inferior se os EUA não aderirem.

Incitamento de Netanyahu ao papel dos EUA

O Ministro da Defesa israelita, Israel Katz, abordou o assunto na terça-feira durante uma avaliação de segurança, referindo a comunicação direta em curso entre o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu e o Ministro dos Assuntos Estratégicos Ron Dermer, por um lado, e Trump, por outro.

O jornal Israel Hayom enfatizou a importância da participação dos EUA no conflito, referindo que “Israel atacou a maioria das instalações nucleares iranianas, exceto a mais crítica, Fordow, que está enterrada numa montanha com 295 pés de profundidade”.

Acrescentou que só os EUA possuem o bombardeiro B-2 capaz de penetrar e destruir alvos tão profundamente enterrados.

O B-2 é um bombardeiro de longo alcance, multifunções, capaz de transportar armas convencionais e nucleares.

No mesmo contexto, Netanyahu disse mais tarde que “a ameaça que enfrentamos agora é o Irão. Ou somos nós ou eles”.

“Vamos assistir a um Médio Oriente diferente, uma realidade que não tínhamos visto até agora”, acrescentou.

As tensões regionais aumentaram desde sexta-feira, quando Israel lançou ataques aéreos coordenados em vários locais no Irão, incluindo instalações civis, militares e nucleares, o que levou Teerão a lançar ataques de retaliação.

Segundo o Irão, pelo menos 224 pessoas foram mortas e mais de 1.400 ficaram feridas no ataque israelita.

As autoridades israelitas afirmaram que, desde então, pelo menos 24 pessoas foram mortas e centenas ficaram feridas em ataques com mísseis iranianos.