O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão afirmou que Teerão não abandonará o seu programa nuclear, apesar dos graves danos causados pelos recentes ataques aéreos dos Estados Unidos, considerando o enriquecimento de urânio uma questão de orgulho nacional.

“Por enquanto, o enriquecimento está parado porque, sim, os danos são sérios e graves”, disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, numa entrevista à Fox News.

“Mas, obviamente, não podemos desistir do enriquecimento, porque é uma conquista dos nossos próprios cientistas”.

Acrescentou que qualquer futuro acordo nuclear deve incluir o direito do Irão ao enriquecimento.

Os comentários de Araghchi surgiram semanas após os ataques aéreos dos EUA a três instalações nucleares no Irão, a 22 de junho, incluindo a instalação subterrânea de Fordow, em resposta à guerra de 12 dias entre Israel e o Irão.

Embora reconhecendo que as instalações foram “severamente destruídas”, Araghchi insistiu que os conhecimentos nucleares do Irão permanecem intactos.

“A tecnologia está lá. O nosso programa nuclear, o nosso programa de enriquecimento, não é algo importado do exterior que possa ser destruído por bombardeamentos”, afirmou.

Mais ataques “se necessário”

O Presidente dos EUA, Donald Trump, respondeu aos comentários de Araghchi na sua plataforma Truth Social, escrevendo: “Tal como eu disse, e fá-lo-emos novamente, se necessário!”

Numa publicação posterior, Trump criticou a CNN por citar avaliações dos serviços secretos que, alegadamente, afirmam que os ataques podem apenas ter atrasado o programa nuclear iraniano em alguns meses, apelando à rede para despedir o seu jornalista.

Araghchi confirmou também que a Organização da Energia Atómica do Irão está ainda a avaliar a extensão dos danos causados ao material e às instalações nucleares.

Não esclareceu se foi preservado algum urânio enriquecido.

Apesar do revés, Araghchi afirmou que o Irão continua aberto a negociações, mas não a conversações diretas com os EUA neste momento.

“Estamos prontos para tomar qualquer medida de construção de confiança necessária para provar que o programa nuclear do Irão é pacífico”, em troca do levantamento das sanções norte-americanas.

Confirmou igualmente que o Irão continuará a desenvolver e a fabricar mísseis.

“Continuamos a ter um bom número de mísseis para nos defendermos”, afirmou, apesar dos ataques israelitas às infra-estruturas de mísseis do Irão durante o recente conflito.

Novas conversações nucleares entre o Irão e o E3 - Alemanha, França e Reino Unido - estão agendadas para sexta-feira em Istambul.

As anteriores conversações indirectas entre os EUA e o Irão foram realizadas através de mediadores de Omã, até que Israel lançou um ataque não provocado em 13 de junho. Os Estados Unidos juntaram-se ao conflito dias depois com os seus próprios ataques às instalações nucleares do Irão.