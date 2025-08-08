O grupo de resistência palestiniano Hamas acusou o Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cujo regime extremista está a debater um plano de reocupação de Gaza, de sacrificar os prisioneiros israelitas detidos no enclave sitiado.
“Os planos de Netanyahu para intensificar a agressão confirmam, sem sombra de dúvida, o seu desejo de se livrar dos prisioneiros e sacrificá-los em prol dos seus interesses pessoais e da sua agenda ideológica extremista”, afirmou o Hamas num comunicado divulgado na quinta-feira.
O comunicado foi emitido quando Netanyahu convocou o seu gabinete de segurança para votar uma expansão do genocídio em Gaza. A mídia israelita disse que isso poderia implicar uma ocupação militar total do território palestiniano.
A emissora pública KAN, citando fontes oficiais anônimas, disse que Netanyahu propôs o que foi descrito como uma estratégia “leve” e “gradual” durante uma das reuniões mais delicadas desde o início do genocídio em Gaza.
De acordo com o relatório, o plano prevê que as forças de ocupação israelitas avancem para áreas que ainda não invadiram, incluindo o que descreve como campos de treino do Hamas no centro de Gaza e na própria cidade de Gaza — apesar das advertências do chefe do Estado-Maior do Exército, Eyal Zamir.
Na quinta-feira, a rede norte-americana Fox News transmitiu uma entrevista com Netanyahu, na qual ele afirmou que Israel pretende assumir o controlo de toda a Faixa de Gaza, mas não “mantê-la” ou “governá-la”.
“Em resposta às declarações feitas pelo criminoso de guerra... Benjamin Netanyahu, na sua entrevista à Fox News... O que ele está a planear é a continuação de uma política de genocídio e deslocação forçada, através da perpetração de mais crimes contra o nosso povo palestiniano na Faixa de Gaza”, afirmou o Hamas.
“Os árabes só apoiarão o que os palestinianos concordarem.”
Entretanto, uma autoridade jordaniana disse à agência de notícias Reuters que os árabes “só apoiarão o que os palestinianos concordarem e decidirem” depois de Netanyahu ter afirmado que Israel queria entregar Gaza às forças árabes que a governariam.
“A segurança em Gaza deve ser garantida através de instituições palestinianas legítimas”, afirmou a fonte.
Netanyahu não deu mais detalhes sobre os acordos de governação nem sobre quais os países árabes que poderiam estar envolvidos.
“Os árabes não concordarão com as políticas de Netanyahu nem limparão a sua confusão”, afirmou o responsável jordaniano na primeira reação de um dos principais vizinhos árabes aos comentários de Netanyahu.
Desde outubro de 2023, o genocídio de Israel em Gaza resultou num número significativo de vítimas palestinianas. Relatórios de autoridades palestinianas indicam que mais de 61.000 palestinianos foram mortos por Israel, predominantemente mulheres e crianças.
Teme-se que aproximadamente 11.000 palestinianos estejam soterrados sob os escombros de casas destruídas, de acordo com a agência de notícias oficial da Palestina, WAFA.
Especialistas sugerem que o número real de mortos em Gaza pode exceder em muito os relatórios oficiais, podendo chegar a aproximadamente 200.000.
Dos 251 prisioneiros capturados pelo Hamas em 2023, 49 permanecem em Gaza, com 27 presumivelmente mortos pelas forças armadas. O Hamas afirma que muitos prisioneiros foram mortos em ataques israelitas.
Israel sequestrou e prendeu cerca de 11.000 palestinianos.