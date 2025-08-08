O grupo de resistência palestiniano Hamas acusou o Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cujo regime extremista está a debater um plano de reocupação de Gaza, de sacrificar os prisioneiros israelitas detidos no enclave sitiado.

“Os planos de Netanyahu para intensificar a agressão confirmam, sem sombra de dúvida, o seu desejo de se livrar dos prisioneiros e sacrificá-los em prol dos seus interesses pessoais e da sua agenda ideológica extremista”, afirmou o Hamas num comunicado divulgado na quinta-feira.

O comunicado foi emitido quando Netanyahu convocou o seu gabinete de segurança para votar uma expansão do genocídio em Gaza. A mídia israelita disse que isso poderia implicar uma ocupação militar total do território palestiniano.

A emissora pública KAN, citando fontes oficiais anônimas, disse que Netanyahu propôs o que foi descrito como uma estratégia “leve” e “gradual” durante uma das reuniões mais delicadas desde o início do genocídio em Gaza.

De acordo com o relatório, o plano prevê que as forças de ocupação israelitas avancem para áreas que ainda não invadiram, incluindo o que descreve como campos de treino do Hamas no centro de Gaza e na própria cidade de Gaza — apesar das advertências do chefe do Estado-Maior do Exército, Eyal Zamir.

Na quinta-feira, a rede norte-americana Fox News transmitiu uma entrevista com Netanyahu, na qual ele afirmou que Israel pretende assumir o controlo de toda a Faixa de Gaza, mas não “mantê-la” ou “governá-la”.

“Em resposta às declarações feitas pelo criminoso de guerra... Benjamin Netanyahu, na sua entrevista à Fox News... O que ele está a planear é a continuação de uma política de genocídio e deslocação forçada, através da perpetração de mais crimes contra o nosso povo palestiniano na Faixa de Gaza”, afirmou o Hamas.

“Os árabes só apoiarão o que os palestinianos concordarem.”

Entretanto, uma autoridade jordaniana disse à agência de notícias Reuters que os árabes “só apoiarão o que os palestinianos concordarem e decidirem” depois de Netanyahu ter afirmado que Israel queria entregar Gaza às forças árabes que a governariam.