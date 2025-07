O Secretário-Geral do Hezbollah, Naim Qassem, diz que o seu grupo permanece aberto a um acordo de paz, prometendo não desarmar ou recuar do confronto com Israel, enquanto Israel continua com a sua ocupação no sul do Líbano.

Num discurso televisivo, Qassem rejeitou quaisquer apelos para o Hezbollah se desarmar.

As autoridades do Líbano reiteraram nos últimos meses a necessidade de colocar todas as armas sob controlo do estado.

Em abril, o Presidente do Líbano, Joseph Aoun, disse que desarmar o Hezbollah exigiria diálogo e as condições políticas adequadas.

Qassem insistiu que Israel deve cumprir a primeira fase do acordo de cessar-fogo ao acabar com as violações aéreas, parar as hostilidades, retirar-se totalmente do território libanês, devolver prisioneiros e permitir que a reconstrução comece.

Só então poderão ser tomadas medidas para aplicar a Resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, afirmou.

A Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, adotada em 2006, apela a um cessar-fogo permanente e ao estabelecimento de uma zona tampão desmilitarizada ao longo da fronteira.

A pressão internacional, especialmente dos EUA, aumentou sobre o Líbano para desmantelar a ala militar do Hezbollah. Mas no sábado, o presidente libanês disse ao Secretário dos Negócios Estrangeiros britânico David Lammy, que visitava o país, que a ocupação israelita do território libanês "complica a capacidade do Estado de afirmar totalmente a soberania e impor controlo exclusivo sobre as armas."

Israel lançou um ataque em larga escala contra o Líbano em 8 de outubro de 2023, que causou uma guerra em grande escala em 23 de setembro de 2024. O conflito matou mais de 4.000 pessoas, feriu mais de 17.000 e deslocou quase 1,4 milhões, segundo dados oficiais.

As forças israelitas têm realizado ataques quase todos os dias no sul do Líbano, alegando visar as atividades do Hezbollah, apesar do acordo de cessar-fogo de novembro entre Israel e o Líbano. A trégua acabou com meses de guerra transfronteiriça entre Israel e o grupo libanês.

As autoridades libanesas relataram quase 3.000 violações israelitas da trégua, incluindo as mortes de pelo menos 225 pessoas e ferimentos a mais de 500, desde que o acordo foi assinado.

Sob o acordo de cessar-fogo, Israel deveria ter-se retirado totalmente do sul do Líbano até 26 de janeiro, mas o prazo foi estendido para 18 de fevereiro depois de Telavive recusar de cumprir. Israel ainda mantém uma presença militar em cinco postos fronteiriços.