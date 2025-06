O Knesset (parlamento) israelita deverá votar um projeto de decreto apresentado pelos partidos da oposição para dissolver a assembleia.

Numa declaração na quarta-feira, os partidos da oposição afirmaram que a sua decisão de apresentar o projeto de lei para dissolver o Knesset foi «tomada por unanimidade e é vinculativa para todos partidos».

«Além disso, em coordenação entre todas as facções, foi decidido retirar da agenda a legislação da oposição, a fim de concentrar todos os esforços num único objetivo: destituir o governo» — diz a declaração.

Os defensores do projeto de lei buscam obter o apoio dos partidos ultraortodoxos para a dissolução do Knesset, a fim de provocar eleições antecipadas.

A oposição já conquistou o apoio do bloco Judaísmo Unido da Torá (UTJ), que tem sete assentos no Knesset, num total de 120 assentos.

Ainda não está claro se o Partido Shas, que detém 11 assentos no Knesset, apoiará o projeto de lei.

O Canal 13 de Israel informou anteriormente que o Shas votará a favor da dissolução do Knesset na leitura preliminar do projeto de lei devido ao fracasso do Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em aprovar uma legislação que isenta os judeus haredim do serviço militar obrigatório.

A coligação governamental detém atualmente 68 assentos e precisa de pelo menos 61 para permanecer no poder.

As comunidades ultraortodoxas continuam a protestar contra o serviço militar após uma decisão do Supremo Tribunal de 25 de junho de 2024 que as obriga a alistar-se e proíbe o apoio financeiro a instituições religiosas cujos alunos se recusam a servir.

Os haredim representam cerca de 13% dos 10 milhões de cidadãos de Israel. Eles opõem-se ao serviço militar por motivos religiosos, argumentando que estudar a Torá é o seu dever principal e que a integração na sociedade secular ameaça a sua identidade religiosa e a coesão da comunidade.

O projeto de lei surge no momento em que o exército israelita continua uma ofensiva brutal contra Gaza desde outubro de 2023, matando quase 55.000 palestinianos, a maioria mulheres e crianças.

A oposição israelita acusou Netanyahu de prolongar a guerra em Gaza para apaziguar os seus parceiros da coligação de extrema-direita e manter o poder.

Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra Netanyahu e o seu ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um processo por genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pelos seus crimes de guerra contra civis no enclave.