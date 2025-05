As tarifas de 84% impostas pela China em retaliação ao aumento das taxas impostas pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, às importações chinesas, entraram em vigor na quinta-feira, no meio de uma crescente guerra comercial entre as duas economias globais.

Numa série de aumentos, a China anunciou tarifas recíprocas de 34% em resposta à primeira ronda de tarifas de Trump, rejeitando o aviso de Trump para as retirar ou aumentaria novamente as suas.

Com Trump a aumentar os direitos aduaneiros para 104% sobre as importações chinesas, Pequim respondeu com uma taxa de 84% sobre os produtos norte-americanos.

Trump aumentou ainda mais as tarifas para 125% na quarta-feira.

Pequim também colocou 18 empresas americanas em listas de restrições comerciais, juntamente com outras contramedidas, uma vez que não há sinais de uma pausa imediata na guerra comercial entre os dois países.

Numa aparente tentativa de mitigar os problemas tarifários dos EUA, a China parece estar a aproximar-se de outras nações para reforçar os acordos comerciais.

Reaproximação Pequim-Bruxelas

O Presidente Xi Jinping deverá iniciar sua visita aos países do Sudeste Asiático, incluindo a Malásia, na próxima semana.

De acordo com o Ministério do Comércio de Pequim, a China e a UE comprometeram-se a defender conjuntamente o sistema de comércio multilateral, tendo a Organização Mundial do Comércio (OMC) como elemento central.

O acordo foi alcançado durante uma reunião virtual entre o Ministro do Comércio da China, Wang Wentao, e o Comissário Europeu para o Comércio e a Segurança Económica, Maros Sefcovic, informou na quinta-feira a agência de notícias estatal chinesa, Xinhua.

Os dois representantes discutiram várias questões, incluindo o reforço da cooperação económica e comercial entre a China e a UE e as respostas à imposição pelos EUA das chamadas “tarifas recíprocas”.

De acordo com a Xinhua, Sefcovic afirmou que as tarifas impostas pelos EUA afectaram gravemente o comércio internacional e que a UE está disposta a trabalhar com outros membros da OMC, incluindo a China, para garantir o funcionamento normal do comércio internacional.