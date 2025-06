Um pai palestiniano que perdeu nove dos seus filhos num ataque aéreo israelita à cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, morreu devido aos ferimentos sofridos no mesmo ataque, informaram as autoridades sanitárias locais.

“O Dr. Hamdi al-Najjar, marido da Dra. Alaa al-Najjar, sucumbiu aos ferimentos depois de a ocupação israelita ter bombardeado a sua casa no sul de Khan Younis, juntando-se aos seus nove filhos que foram mortos no mesmo ataque”, declarou Muneer Alboursh, Diretor-Geral do Ministério da Saúde de Gaza, no X de sábado.

“Uma família inteira - todos mortos, exceto a mãe enlutada e o seu filho ferido.”

Hamdi al Najjar ficou gravemente ferido quando as forças israelitas bombardearam a sua casa a 24 de maio, segundo as fontes.

A pediatra palestiniana Alaa al Najjar ficou devastada ao receber os corpos carbonizados dos seus nove filhos no Complexo Médico Nasser, quando estava de serviço.

Foram mortos no ataque aéreo israelita que atingiu a sua casa. O seu único filho sobrevivente, Adam, e o seu marido, o Dr. Hamdi al Najjar, ficaram ambos feridos.

Segundo os seus familiares, os corpos foram queimados de forma irreconhecível.

As forças armadas israelitas afirmaram que iriam investigar o ataque do drone que atingiu a casa da família Al-Najjar.

Carnificina israelita

Israel tem prosseguido a sua carnificina brutal em Gaza desde outubro de 2023, matando cerca de 54.400 palestinianos, a maioria dos quais mulheres e crianças.

As agências de ajuda humanitária alertaram para o risco de fome para os mais de 2 milhões de habitantes do enclave.

Ao longo do genocídio, Israel reduziu a maior parte do enclave bloqueado a ruínas e praticamente deslocou toda a sua população.

Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de captura contra o Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu e o seu antigo Ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel enfrenta também um processo de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pelos seus crimes de guerra contra civis no enclave.