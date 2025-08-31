Pelo menos 11 pessoas foram mortas e duas estão desaparecidas na sequência de um deslizamento de terras e uma tempestade nos distritos gémeos de Reasi e Ramban, na Caxemira administrada pela Índia, disseram as autoridades.
Um oficial da polícia disse à Anadolu por telefone que sete membros de uma família foram mortos numa aldeia local de Bhaddder no distrito de Reasi quando um deslizamento de terras soterrou a sua casa de manhã cedo.
"É um incidente infeliz; todos os membros da família foram mortos e os seus corpos foram resgatados", disse o oficial.
Equipas de resgate, incluindo a polícia e a Força Estatal de Resposta a Desastres (SDRF), foram destacadas para operações de resgate e socorro na área.
Noutro incidente no distrito de Ramban, uma tempestade desencadeou inundações repentinas que resultaram em quatro mortes e deixaram dois indivíduos desaparecidos em Rajgarh.
"As operações de resgate estão em curso para localizar as pessoas desaparecidas", disse à Anadolu por telefone o oficial distrital de Ramban, Mohammad Alyas.
Nas últimas semanas, chuvas intensas causaram devastação na região, com o número de mortos a ultrapassar as 80 pessoas e mais de 30 pessoas desaparecidas.
Dezenas de estruturas também foram danificadas, com ligações rodoviárias principais arrastadas e muitas áreas baixas varridas por inundações repentinas.
Os residentes na região foram aconselhados a manter-se cautelosos nas áreas propensas a deslizamentos de terras e inundações.