Pelo menos 11 pessoas foram mortas e duas estão desaparecidas na sequência de um deslizamento de terras e uma tempestade nos distritos gémeos de Reasi e Ramban, na Caxemira administrada pela Índia, disseram as autoridades.

Um oficial da polícia disse à Anadolu por telefone que sete membros de uma família foram mortos numa aldeia local de Bhaddder no distrito de Reasi quando um deslizamento de terras soterrou a sua casa de manhã cedo.

"É um incidente infeliz; todos os membros da família foram mortos e os seus corpos foram resgatados", disse o oficial.

Equipas de resgate, incluindo a polícia e a Força Estatal de Resposta a Desastres (SDRF), foram destacadas para operações de resgate e socorro na área.

Noutro incidente no distrito de Ramban, uma tempestade desencadeou inundações repentinas que resultaram em quatro mortes e deixaram dois indivíduos desaparecidos em Rajgarh.