MUNDO
Deslizamento de terras e tempestade matam família em Caxemira administrada pela Índia
A região enfrenta chuvas mortais quando um deslizamento de terras e uma tempestade mataram 11 residentes, deixando dois desaparecidos e causando inundações que danificaram dezenas de estruturas.
Fortes chuvas deixaram mais de 80 mortos na região. / AA
31 de agosto de 2025

Pelo menos 11 pessoas foram mortas e duas estão desaparecidas na sequência de um deslizamento de terras e uma tempestade nos distritos gémeos de Reasi e Ramban, na Caxemira administrada pela Índia, disseram as autoridades.

Um oficial da polícia disse à Anadolu por telefone que sete membros de uma família foram mortos numa aldeia local de Bhaddder no distrito de Reasi quando um deslizamento de terras soterrou a sua casa de manhã cedo.

"É um incidente infeliz; todos os membros da família foram mortos e os seus corpos foram resgatados", disse o oficial.

Equipas de resgate, incluindo a polícia e a Força Estatal de Resposta a Desastres (SDRF), foram destacadas para operações de resgate e socorro na área.

Noutro incidente no distrito de Ramban, uma tempestade desencadeou inundações repentinas que resultaram em quatro mortes e deixaram dois indivíduos desaparecidos em Rajgarh.

"As operações de resgate estão em curso para localizar as pessoas desaparecidas", disse à Anadolu por telefone o oficial distrital de Ramban, Mohammad Alyas.

Nas últimas semanas, chuvas intensas causaram devastação na região, com o número de mortos a ultrapassar as 80 pessoas e mais de 30 pessoas desaparecidas.

Dezenas de estruturas também foram danificadas, com ligações rodoviárias principais arrastadas e muitas áreas baixas varridas por inundações repentinas.

Os residentes na região foram aconselhados a manter-se cautelosos nas áreas propensas a deslizamentos de terras e inundações.

