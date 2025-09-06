As Forças de Apoio Rápido (RSF), um grupo paramilitar, cometeram vários crimes contra a humanidade durante o cerco de Al Fasher, na região ocidental de Darfur, no Sudão, afirmou na sexta-feira uma missão mandatada pela ONU.

Esses crimes somam-se às atrocidades cometidas pelas RSF numa guerra civil mais ampla, agora no seu terceiro ano, afirmou a missão num relatório que reforçou conclusões anteriores.

“As RSF cometeram ainda mais crimes contra a humanidade, incluindo assassinatos em grande escala, violência sexual e de género, pilhagens e destruição de meios de subsistência — chegando, por vezes, à perseguição e ao extermínio”, afirmou o presidente da missão de investigação, Mohamed Chande Othman, num comunicado.

Vivendo sob cerco

A equipa de três pessoas da ONU foi mandatada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU para investigar abusos.