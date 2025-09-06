ÁFRICA
2 min de leitura
RSF cometeram crimes contra a humanidade em Al Fasher, no Sudão, diz missão da ONU
Os crimes contra a humanidade cometidos pelas RSF incluem assassinatos em massa, violência sexual, pilhagem e destruição de meios de subsistência, chegando, por vezes, a constituir perseguição e extermínio.
RSF cometeram crimes contra a humanidade em Al Fasher, no Sudão, diz missão da ONU
Diretora de hospital mostra marcas de balas no interior de um hospital no Sudão, onde a guerra desde 2023 fechou a maioria dos hospitais e escolas. / AFP
6 de setembro de 2025

As Forças de Apoio Rápido (RSF), um grupo paramilitar, cometeram vários crimes contra a humanidade durante o cerco de Al Fasher, na região ocidental de Darfur, no Sudão, afirmou na sexta-feira uma missão mandatada pela ONU.

Esses crimes somam-se às atrocidades cometidas pelas RSF numa guerra civil mais ampla, agora no seu terceiro ano, afirmou a missão num relatório que reforçou conclusões anteriores.

“As RSF cometeram ainda mais crimes contra a humanidade, incluindo assassinatos em grande escala, violência sexual e de género, pilhagens e destruição de meios de subsistência — chegando, por vezes, à perseguição e ao extermínio”, afirmou o presidente da missão de investigação, Mohamed Chande Othman, num comunicado.

RelacionadoTRT Global - O Conselho de Segurança da ONU rejeita tentativa da RSF de estabelecer autoridade rival

Vivendo sob cerco

A equipa de três pessoas da ONU foi mandatada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU para investigar abusos.

Recomendado

A equipa afirmou que o seu último relatório se baseou em mais de 200 entrevistas, muitas delas com sobreviventes da violência, bem como em material de vídeo e contribuições de organizações civis.

Centenas de milhares de pessoas têm vivido sob cerco no último reduto do exército sudanês em Al Fasher, capital do estado do Darfur do Norte, agora a linha da frente do conflito.

O relatório de 18 páginas, intitulado “Uma Guerra de Atrocidades”, afirma que as RSF e os seus aliados têm usado a fome como método de guerra, privando os civis de itens de socorro, como alimentos e medicamentos.

A guerra eclodiu em abril de 2023, quando o exército e as RSF entraram em conflito devido a planos para integrar as suas forças.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us