A Türkiye pretende voltar a participar no programa do caça F-35, do qual Ancara foi “injustamente” expulsa, apesar de ter contribuído com centenas de milhões de dólares para o desenvolvimento do caça avançado, disse na quinta-feira o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

“Não desistimos dos F-35”, disse Erdogan aos jornalistas a bordo do seu voo de regresso da cimeira da NATO em Haia.

"Estamos a discutir com os nossos homólogos a nossa intenção de voltar a participar no projeto. A Türkiye foi injustamente afastada do programa".

A Türkiye estava entre os oito países que se juntaram aos EUA no desenvolvimento do aparelho polivalente.

“O programa do F-35 é tanto um processo político como técnico”, disse Erdogan. "Sempre criticámos esta decisão (a retirada da Türkiye) como incompatível com o espírito de aliança.

"Abordámos a questão durante as nossas reuniões com o Sr. Trump, e foram iniciadas conversações a nível técnico. Esperemos que haja progressos".

A Türkiye foi afastada do programa depois de Ancara ter adquirido o sistema de defesa aérea S-400 à Rússia.

Mas Erdogan minimizou a relevância do sistema de defesa aérea russo, dizendo que o S-400 não surgiu nas discussões com Trump.

“Isso (S-400) é um assunto encerrado”.

"O sistema de defesa aérea não termina apenas com os S-400. Estamos a desenvolver a nossa própria Cúpula de Ferro", afirmou.

Erdogan disse que Ancara está a construir um “sistema de sistemas”, incluindo projetos domésticos de defesa antimísseis, como SİPER, HİSAR, SUNGUR e o avião de combate nacional KAAN.

Resultados da Cimeira da NATO

Erdogan destacou o compromisso da NATO de aumentar a despesa com a defesa para 5% do PIB na próxima década, referindo que a Türkiye já se encontra entre os países mais próximos de atingir o objetivo.

Salientou a importância de eliminar as restrições entre os aliados, em especial no domínio da cooperação na indústria da defesa.

Erdogan confirmou ainda que a Türkiye acolherá a Cimeira de Líderes da NATO de 2026.

Negociações de paz entre a Ucrânia e Rússia

A Türkiye mantém-se firme no seu papel de mediador no conflito Ucrânia-Rússia, disse Erdogan, reiterando o seu empenho em reiniciar o Processo de Istambul, que se encontra paralisado, propondo-se acolher uma terceira ronda de conversações de paz.

“Mesmo que todos os outros desistam da paz, nós não o faremos”, afirmou, revelando que tanto Kiev como Moscovo continuam a manifestar confiança na mediação da Türkiye.

Erdogan revelou ainda que Trump, com quem teve uma reunião bilateral durante a cimeira, manifestou o seu apoio a essa cimeira.

“Se Putin vier a Istambul ou Ancara para uma resolução, eu também irei”, terá Trump comunicado a Erdogan.