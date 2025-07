Os esforços dos Democratas do Senado para limitar a capacidade do Presidente Donald Trump de lançar novas agressões militares contra o Irão falharam, uma vez que a maioria dos republicanos apoiou a Casa Branca após os ataques do passado fim de semana às instalações nucleares iranianas.

A resolução de sexta-feira, apresentada pelo senador Tim Kaine, da Virgínia, procurava reafirmar que Trump deve pedir autorização ao Congresso antes de iniciar novos ataques militares contra o Irão.

Mas não foi aprovada na câmara controlada pelos republicanos, marcando a primeira tentativa séria do Congresso de reafirmar o seu papel constitucional nas decisões de guerra desde os ataques.

Questionado sobre se ordenaria mais bombardeamentos contra as instalações nucleares iranianas, se necessário, Trump respondeu sem rodeios: “Claro, sem dúvida”.

Os republicanos detêm uma maioria de 53-47 no Senado e apoiaram amplamente a abordagem do presidente, argumentando que o Irão representa uma ameaça iminente que justifica uma acção rápida.

“É claro que podemos debater o âmbito e a estratégia dos nossos envolvimentos militares”, afirmou o senador republicano Bill Hagerty, do Tennessee.

“Mas não devemos algemar nosso presidente no meio de uma crise quando vidas estão em jogo.”

Os democratas contestaram esta visão, dizendo que Trump ignorou o Congresso e não informou adequadamente os legisladores até dias após o ataque.

“Trata-se de garantir que não vamos para a guerra sem um consenso político”, afirmou Kaine.

“Se for uma questão de defesa, actuem rapidamente. Mas se for um ataque, vamos certificar-nos de que estamos a tomar a decisão certa”.

A medida não teria limitado a autoridade do presidente para responder a uma ameaça direta, mas teria exigido um debate no Congresso antes de lançar ataques ofensivos.

O senador republicano Rand Paul, do Kentucky, rompeu com o seu partido, apoiando a resolução e apelando a outros para fazerem o mesmo.

Trump... o decisor

Trump, tal como muitos presidentes antes dele, ultrapassou os limites da Resolução de 1973 sobre os Poderes de Guerra, que exige que o presidente consulte o Congresso “em todos os casos possíveis” antes de enviar as forças armadas dos EUA.

Numa carta enviada ao Congresso esta semana, Trump descreveu os ataques ao Irão como “limitados no seu âmbito e objectivo” e destinados a dissuadir futuros ataques.

Mas, após reuniões confidenciais com altos funcionários da Casa Branca, alguns legisladores não ficaram convencidos.

“Não havia nenhuma ameaça iminente para os Estados Unidos”, disse o representante Jim Himes, o principal democrata do Comité de Inteligência da Câmara.

“Há sempre uma ameaça iraniana para o mundo. Mas isto não foi materialmente diferente de duas semanas antes.”

Apesar destas dúvidas, a maioria dos republicanos apoiou firmemente a decisão de Trump.

Muitos disseram que apoiar a resolução agora equivaleria a minar o presidente durante negociações delicadas e numa altura em que trabalham para fazer avançar a sua agenda legislativa.

Desde então, Trump afirmou que está em vigor um cessar-fogo entre os EUA e o Irão, mas as tensões continuam elevadas.

O líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, advertiu Washington contra o lançamento de futuros ataques, enquanto as autoridades norte-americanas dizem esperar que as conversações diplomáticas com Teerão sejam retomadas em breve.