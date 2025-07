Pelo menos 16 soldados paquistaneses foram mortos e dezenas ficaram feridos, incluindo civis, num atentado suicida na província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do país, perto da fronteira com o Afeganistão, informaram os meios de comunicação social locais.

O ataque foi perpetrado contra um comboio do exército em Khadi Market, Mir Ali, segundo um órgão de comunicação social local, Khyber Chronicles, citando fontes de segurança no sábado.

As autoridades de segurança disseram que o ataque coordenado ocorreu quando um bombista suicida detonou explosivos perto de um veículo da unidade de eliminação de bombas do 22º Regimento da Força de Fronteira.

“Um bombista suicida lançou um veículo carregado de explosivos contra um comboio militar”, disse um funcionário do governo local no distrito de Waziristan do Norte da província de Khyber Pakhtunkhwa, que pediu para não ser identificado porque não estava autorizado a falar com a imprensa.

Segundo ele, 16 soldados foram mortos, aumentando o número anterior de 13 mortos.

“A explosão também provocou o desabamento dos telhados de duas casas, ferindo seis crianças”, disse à AFP um agente da polícia destacado no distrito.

O ataque foi reivindicado por uma facção do grupo terrorista Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP).

Pelo menos 24 pessoas, incluindo 14 civis, também ficaram feridas no ataque.

O atentado é um dos ataques mais mortíferos registados num só dia contra as forças de segurança nos últimos meses na província de Khyber Pakhtunkhwa.

Até ao momento, o exército paquistanês ainda não emitiu qualquer declaração sobre o ataque.

Na sequência dos recentes ataques contra as forças nos distritos de Waziristan, Khyber e Kurram, na província de Khyber Pakhtunkhwa, as forças armadas paquistanesas intensificaram as operações de informação na província.

Islamabad acusa os terroristas do Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), alegadamente baseados no Afeganistão, de efectuarem ataques terroristas no Paquistão, enquanto Cabul nega que tais ataques sejam lançados a partir do seu território.