A Coreia do Norte denunciou o Presidente sul-coreano Lee Jae-myung, acusando-o de expor a sua “verdadeira identidade de hipócrita” ao apelar à desnuclearização da Península da Coreia durante uma recente visita aos Estados Unidos.

Num comentário publicado pela agência estatal de notícias Korean Central News Agency (KCNA), Pyongyang criticou o discurso sobre política externa proferido por Lee na segunda-feira no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington, onde reafirmou a aliança entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul e alertou para a necessidade de respostas enérgicas às provocações.

“Ele até nos insultou chamando-nos ‘vizinhos pobres mas ferozes’ e depois começou a falar da ideia absurda da ‘desnuclearização’”, disse a agência.

A Coreia do Norte também sublinhou que não vai desistir das suas armas nucleares.

“A nossa posição de nunca renunciar às armas nucleares, que são o nosso prestígio nacional e a nossa segurança nacional, é absolutamente imutável”, afirmou a agência.