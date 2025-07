O Presidente dos EUA, Donald Trump, criticou o lançamento de um novo partido político pelo antigo aliado Elon Musk, e considerou o lançamento de "ridículo", depois de o bilionário da tecnologia, que já apoiou os Republicanos, ter dito que queria desafiar o "sistema unipartidário" dos Estados Unidos.

"Acho que é ridículo começar um terceiro partido", disse Trump aos jornalistas antes de embarcar no Air Force One a caminho para Washington no domingo.

"Sempre foi um sistema bipartidário, e acho que começar um terceiro partido apenas acrescenta confusão."

"Os terceiros partidos nunca funcionaram. Portanto, ele pode divertir-se com isso, mas acho que é ridículo", disse Trump.

A pessoa mais rica do mundo - e o maior doador político de Trump nas eleições de 2024 - teve uma forte desavença com o presidente depois de liderar o esforço dos Republicanos para cortar despesas e reduzir empregos federais enquanto chefe do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE).

Musk entrou em conflito com Trump sobre o plano de despesas domésticas massivas do presidente, dizendo que faria explodir a dívida dos EUA, e prometeu fazer tudo ao seu alcance para derrotar os legisladores que votaram a favor.

No sábado, criou o chamado "Partido da América", através do qual o proprietário da Tesla, SpaceX e X tentará fazer isso.

'PERTURBAÇÃO E CAOS'

Numa publicação posterior no Truth Social, Trump disse que Musk tinha "enlouquecido" e tinha-se tornado "um DESASTRE nas últimas cinco semanas".

Ele disse que a criação de um terceiro partido criaria "PERTURBAÇÃO E CAOS Total"-

Trump repetiu a sua afirmação anterior de que Musk, que possui a empresa de veículos elétricos Tesla, se tinha virado contra ele devido ao seu projeto de lei de despesas que cortava os subsídios aos veículos elétricos.

Musk argumentou que a sua oposição deve-se principalmente ao facto de o projeto de lei aumentar o défice fiscal americano e o excesso de dívida.

Mais cedo no domingo, o Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, também criticou as tentativas de Musk de entrar na arena política, dizendo-lhe para se concentrar em gerir as suas empresas.

Quando perguntado pela CNN se o plano de Musk incomodava a administração Trump, Bessent fez críticas veladas.

"Acredito que os conselhos de administração das suas empresas queriam que ele voltasse a gerir essas empresas, o que ele faz melhor do que qualquer pessoa", disse Bessent.

"Portanto, imagino que esses conselhos de administração não gostaram deste anúncio de ontem e vão encorajá-lo a concentrar-se nas suas atividades empresariais, não nas suas atividades políticas."

Musk deixou o DOGE em maio para se concentrar a tempo inteiro nas suas responsabilidades corporativas, com as vendas e imagem da Tesla a sofrerem especialmente com a sua breve aventura no círculo íntimo de Trump.