Pelo menos 16 pessoas ficaram feridas em dois atentados ocorridos durante o fim de semana na província de Narathiwat, na Tailândia, segundo os meios de comunicação social locais na segunda-feira.

No primeiro ataque, uma mota e um sidecar estacionados explodiram no exterior do edifício de alojamento dos agentes da esquadra de polícia de Khok Khian, no distrito de Muang, ferindo nove pessoas, de acordo com o Bangkok Post.

A explosão também danificou o edifício, a vedação e outros veículos estacionados.

No distrito de Waeng, homens armados lançaram uma granada e dispararam contra budistas tailandeses que jantavam em frente a uma casa.

Sete pessoas ficaram feridas no ataque e foram transportadas para um hospital local.

Não foram divulgadas as informações sobre o estado de saúde dos feridos.

A segurança foi reforçada na zona enquanto as autoridades investigam os ataques.