Enviado dos EUA: Israel vai retirar-se do sul do Líbano se o Hezbollah desarmar
Em 5 de agosto, o governo libanês aprovou um plano para consolidar todas as armas sob o controlo do Estado.
Enviada dos EUA diz que o Líbano apresentará plano em 31 de agosto para convencer o Hezbollah a desarmarem. / Reuters
26 de agosto de 2025

O enviado especial dos Estados Unidos para a Síria, Tom Barrack, afirmou na terça-feira que Israel concordou em retirar-se do Sul do Líbano se o Hezbollah abandonar as suas armas.

Israel “retirar-se-á na mesma velocidade” em que o Hezbollah se desarmar, disse Barrack numa conferência de imprensa em Beirute, após a sua reunião com o Presidente libanês Joseph Aoun. Ele disse que o governo libanês apresentará um plano em 31 de agosto para persuadir o Hezbollah a se desarmar.

O governo encarregou o exército de elaborar um plano para o efeito até ao final do mês e de o executar antes do final de 2025.

O grupo xiita libanês rejeitou a decisão, qualificando-a de “pecado grave”.

O enviado dos EUA disse que Washington vai prolongar a missão da força de manutenção da paz da ONU, a UNIFIL, no sul do Líbano através da ONU “durante um ano”.

No que se refere às relações entre a Síria e o Líbano, Barrack sublinhou que o Presidente sírio Ahmad al-Sharaa “não tem qualquer interesse em manter uma relação de adversidade com o Líbano”.

