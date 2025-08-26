O enviado especial dos Estados Unidos para a Síria, Tom Barrack, afirmou na terça-feira que Israel concordou em retirar-se do Sul do Líbano se o Hezbollah abandonar as suas armas.
Israel “retirar-se-á na mesma velocidade” em que o Hezbollah se desarmar, disse Barrack numa conferência de imprensa em Beirute, após a sua reunião com o Presidente libanês Joseph Aoun. Ele disse que o governo libanês apresentará um plano em 31 de agosto para persuadir o Hezbollah a se desarmar.
O governo encarregou o exército de elaborar um plano para o efeito até ao final do mês e de o executar antes do final de 2025.
O grupo xiita libanês rejeitou a decisão, qualificando-a de “pecado grave”.
O enviado dos EUA disse que Washington vai prolongar a missão da força de manutenção da paz da ONU, a UNIFIL, no sul do Líbano através da ONU “durante um ano”.
No que se refere às relações entre a Síria e o Líbano, Barrack sublinhou que o Presidente sírio Ahmad al-Sharaa “não tem qualquer interesse em manter uma relação de adversidade com o Líbano”.