O Presidente do Líbano, Joseph Aoun, afirmou que os partidos políticos libaneses precisam de aproveitar a oportunidade e entregar as suas armas o quanto antes.

Beirute a está exigir "a extensão da autoridade do Estado libanês sobre todo o seu território, a remoção de armas de todos os grupos armados, incluindo o Hezbollah, e a sua entrega ao exército libanês", disse Aoun num discurso para marcar o Dia do Exército na quinta-feira.

O seu discurso ocorreu após um intenso debate interno e internacional sobre o monopólio de armas no Líbano e o desarmamento do Hezbollah durante a reunião de gabinete de terça-feira.

"É dever de todos os partidos políticos... aproveitar esta oportunidade histórica sem hesitação e pressionar pela exclusividade das armas nas mãos do exército e das forças de segurança, e de mais ninguém", acrescentou Aoun.

Os Estados Unidos têm pressionado o Líbano a emitir uma decisão formal do gabinete comprometendo-se a desarmar o Hezbollah antes que as negociações possam ser retomadas, de acordo com um relatório da Reuters.

Os EUA declararam que só apoiarão os esforços de reconstrução e pressionarão por uma pausa militar israelita se o Hezbollah for totalmente desarmado em todo o Líbano.

Aoun disse que uma proposta a Washington - que será apresentada ao governo na próxima semana - estabelece que Israel deve parar os seus ataques ao Líbano e retirar-se dos postos que ocupa no sul do país, juntamente com a entrega do armamento do Hezbollah ao exército libanês.

A proposta visa garantir mil milhões de dólares anuais durante 10 anos para apoiar o exército e as forças de segurança e inclui planos para acolher uma conferência internacional no final do ano para apoiar os esforços de reconstrução no Líbano.

Relacionado TRT Global - O líder do Hezbollah diz estar pronto para a paz, mas não desarmará perante às violações israelitas

Hezbollah recusa entregar armas

O líder do Hezbollah no Líbano, Sheikh Naim Qassem, declarou na quarta-feira que os apelos ao desarmamento servem apenas a Israel.

"Aqueles que pedem a entrega de armas estão, na prática, a exigir que elas sejam entregues a Israel... Não nos submeteremos a Israel", disse Qassem num discurso transmitido na televisão.

"O desarmamento não é uma prioridade no momento; a prioridade é a reconstrução e o fim da agressão."

O Hezbollah saiu gravemente enfraquecido de uma guerra com Israel no ano passado, que eliminou a maior parte da liderança do grupo, matou milhares dos seus membros e deixou dezenas de milhares dos seus apoiantes deslocados das suas casas destruídas.

O Líbano ainda enfrenta as consequências do conflito do Hezbollah com Israel e da crise financeira que começou em 2019.

O Banco Mundial afirmou em março que o Líbano precisaria de aproximadamente 11 mil milhões de dólares para se recuperar após a guerra entre o Hezbollah e Israel.

Cerca de 4,6 mil milhões dos custos de danos referem-se apenas ao setor habitacional, de acordo com o Banco Mundial.