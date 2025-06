O jato de combate de quinta geração da Türkiye, KAAN, ganhou uma validação importante para a ambição tecnológica e credibilidade estratégica do país através de um acordo de exportação histórico.

O Presidente Recep Tayyip Erdogan anunciou recentemente que 48 jactos KAAN seriam vendidos à Indonésia, marcando não só um acordo histórico, mas também um ponto de viragem na trajetória de defesa da Türkiye.

O acordo representa uma confiança internacional crescente na capacidade da Turquia para fornecer tecnologias avançadas e prontas para o combate.

“No âmbito do nosso acordo com o nosso amigo e país irmão Indonésia, 48 jactos KAAN serão produzidos na Türkiye e exportados”, partilhou o Presidente Erdogan através da sua conta oficial nas redes sociais.

“Também beneficiaremos das capacidades industriais locais da Indonésia durante a produção”.

O acordo, que se seguiu a uma série de visitas diplomáticas de alto nível entre os dois países, marca uma grande mudança na forma como os produtos de defesa turcos são vistos: não apenas como alternativas acessíveis, mas como activos fiáveis e de ponta.

“Este acordo revela a força da nossa indústria de defesa nacional”, afirmou o Presidente.

"Felicito todas as instituições envolvidas, especialmente a nossa Agência da Indústria da Defesa e a TUSAS, pelo seu papel na obtenção deste acordo histórico. Espero que esta parceria traga prosperidade para ambas as nações, e estendo a minha sincera gratidão ao Presidente Subianto (da Indonésia) pela sua liderança e visão."

Um caça que o mundo precisa

O KAAN encarna o auge da engenharia aeroespacial turca como um avião de combate multifunções de quinta geração.

Destaca-se como uma plataforma de próxima geração com a sua avançada capacidade de manobra, baixa assinatura de radar e aviónica baseada em inteligência artificial.

Concebida para um desempenho superior em operações ar-ar e ar-terra, a KAAN reflecte a procura estratégica de autossuficiência da Türkiye em matéria de tecnologias de defesa.

No centro da história de sucesso da KAAN está a Indústria Aerospacial da Türkiye (TUSAS). O Diretor Executivo da empresa, Mehmet Demiroglu, explica como o desenvolvimento estruturado e o roteiro de desempenho da aeronave alimentaram a procura crescente.

“O projeto KAAN está a decorrer de acordo com o plano”, diz Demiroglu à TRT World.

"Espera-se que o nosso segundo protótipo voe no final de 2025 ou no início de 2026, seguido de um terceiro pouco depois. O nosso objetivo é ter pelo menos dois - idealmente três - jactos KAAN a voar simultaneamente em 2025".

As entregas em grande escala à Força Aérea Turca, diz o Diretor-geral, estão previstas para o final de 2028 ou início de 2029.

A TUSAS espera produzir 500 unidades até 2034, um objetivo que reflecte tanto a procura internacional como a confiança institucional no futuro da plataforma. “O KAAN é a joia da coroa de uma transformação nacional na engenharia aeroespacial”, afirma Demiroglu.

Falando sobre o roteiro da sua empresa, diz que a TUSAS está a entrar em novos mercados com o objetivo de aumentar as suas receitas de aproximadamente 3 mil milhões de dólares no ano passado para 4,3 mil milhões de dólares em 2025.

A empresa, que cresceu para quase 16.000 funcionários, opera atualmente nos Estados Unidos, na Europa e em toda a Ásia.

“Trabalhamos em estreita colaboração com líderes mundiais do sector aeroespacial, como a Boeing, a Airbus e a Spirit Aerosystems, apoiados por mais de 400 sistemas de fabrico avançados”, acrescenta Demiroglu.

Impulsionando a confiança: o motor TF35000

Para que um caça de quinta geração ganhe confiança a nível mundial, a propulsão tem de estar à altura da ambição. É aí que entra o motor TF35000 da TEI.

Mahmut Aksit, CEO da TUSAS Indústrias de Motores Inc. (TEI), numa entrevista exclusiva à TRT World, partilha detalhes sobre a importância do motor: "O KAAN está a ser desenvolvido não apenas como uma estrutura, mas como um sistema totalmente autóctone. Juntamente com o nosso parceiro TRMOTOR, estamos a desenvolver o coração do avião - o motor TF35000 - inteiramente com capacidades nacionais".

O design do motor proporciona 35.000 libras de impulso ao nível do mar, uma eficiência de combustível optimizada e uma arquitetura única adequada às necessidades de combate da quinta geração.

“O TF35000 não é apenas um projeto de motor”, diz ele. “É a construção de um ecossistema nacional, desde materiais de alta temperatura e infra-estruturas de teste até à capacidade de produção e excelência em engenharia.”

O motor TF35000 irá equipar as 48 unidades KAAN destinadas à Indonésia.

"Com isto, não estamos apenas a exportar um caça de quinta geração - estamos a exportar o componente mais complexo e de missão crítica, desenvolvido e fabricado pela Türkiye. Trata-se de um salto transformador em direção à independência tecnológica estratégica", afirma Aksit.

KAAN como um sinal estratégico

O analista de defesa Arda Mevlutoglu oferece uma visão independente sobre o que faz do KAAN um produto globalmente credível.

"O KAAN é um avião de combate de quinta geração ainda em fase de testes. Prevê-se que entre em serviço operacional completo no início da década de 2030. Quando estiver concluído, tornar-se-á a espinha dorsal da capacidade de ataque da Força Aérea Turca", afirma Mevlutoglu à TRT World.

"O acordo com a Indonésia é um sinal poderoso. A aquisição de uma plataforma estratégica deste tipo requer um compromisso e confiança a longo prazo, e este acordo realça a crescente confiança no sector aeroespacial da Türkiye".

O Comissário sublinha o papel do KAAN para além do combate aéreo, citando o seu motor de fabrico nacional e a sua aviónica avançada. O caça, diz ele, reforçará a capacidade de dissuasão da Türkiye nos céus.

“É uma declaração de capacidade nacional e de preparação para o futuro”.

Do protótipo à potência estratégica

O primeiro voo do KAAN, em fevereiro de 2024, constituiu um marco simbólico e tecnológico. O seu nome, revelado pelo Presidente Erdogan no evento “Século do Futuro” em 2023, tornou-se desde então sinónimo de uma nova era de defesa para a Türkiye.

“Estamos a assistir a mais do que um contrato de defesa”, afirmou o Presidente Erdogan. “Estamos a assistir à emergência de uma potência aeroespacial soberana”.

A dinâmica continua. No 55º Salão Aéreo de Paris, a Baykar, o principal fabricante turco de UAV, assinou uma joint venture com a empresa italiana Leonardo para o desenvolvimento conjunto de sistemas não tripulados da próxima geração. Esta parceria é mais um voto de confiança na engenharia turca.

Dos aviões de combate aos drones, das linhas de montagem nacionais às plataformas de lançamento mundiais, a Türkiye já não se limita a construir armas - está a construir uma “potência aeroespacial soberana”, como diz o Presidente Erdogan.