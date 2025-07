O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, vão realizar o seu primeiro encontro presencial na sexta-feira, na Malásia, numa altura em que as tensões em torno do comércio, defesa e outras questões continuam a crescer.

O encontro terá lugar à margem da reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que se realiza na capital Kuala Lumpur, reportou The Washington Post.

Embora nem os EUA e nem a China sejam membros da ASEAN, ambos os países têm cortejado ativamente as nações do Sudeste Asiático, apesar de muitos países da região permanecerem cautelosos sobre tomar partido.

De acordo com a agenda pública do Secretário de Estado, Rubio e Wang estão marcados para encontrar no final da tarde de sexta-feira.

Na quinta-feira, Rubio expressou a sua intenção de discutir com Wang sobre o apoio de Pequim para Rússia na guerra da Rússia-Ucrânia.

"Os chineses têm apoiado claramente o esforço russo. Penso que, de uma forma geral, têm estado dispostos a ajudá-los tanto quanto possível sem serem apanhados", disse Rubio pouco depois de realizar conversações com o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov.

Rubio, conhecido como um “falcão anti-China” durante os seus 14 anos como senador republicano, foi colocado na lista negra por Pequim em 2020 e ainda está na sua lista de sanções. Falou pela última vez com Wang por telefone em janeiro, pouco depois de assumir o cargo de secretário de estado.