A Polónia afirmou ter abatido objectos do tipo drones que violavam repetidamente o seu espaço aéreo durante os ataques russos a alvos ucranianos.

“Como resultado do ataque de hoje pela Federação Russa ao território ucraniano, houve uma violação sem precedentes do espaço aéreo polaco por objectos do tipo drones”, afirmou o Comando Operacional das Forças Armadas da Polónia na quarta-feira na plataforma de redes sociais X.

Afirmou que o acto “criou uma ameaça real” ao país e que as forças polacas utilizaram armas contra os objectos intrusos.

Os radares polacos e aliados rastrearam várias dezenas de objectos, e alguns veículos aéreos não tripulados (UAVs) que violaram o espaço aéreo poderiam ter representado uma ameaça e foram abatidos, afirmou.

As autoridades ordenaram que os residentes das regiões mais ameaçadas — províncias de Podlaskie, Mazowieckie e Lubelskie — permanecessem em casa enquanto as operações militares continuavam.

“Salientamos que as operações militares estão em curso e apelamos às pessoas para que permaneçam em casa”, afirmou.

Buscas por drones abatidos

O Primeiro-Ministro da Polónia, Donald Tusk, confirmou que uma operação estava em andamento e que o exército estava a usar armas contra os objectos.

Disse que está em comunicação constante com o Presidente Karol Nawrocki e o Ministro da Defesa, Wladysław Kosiniak-Kamysz.

Tusk disse que também informou o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, sobre a situação actual e as medidas tomadas em relação aos objectos que violaram o seu espaço aéreo.

Kosiniak-Kamysz disse que a Polónia está em contacto constante com o comando da NATO. Disse que as Forças de Defesa Territorial foram activadas para buscas terrestres de drones abatidos.

Aeroportos encerrados