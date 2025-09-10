A Polónia afirmou ter abatido objectos do tipo drones que violavam repetidamente o seu espaço aéreo durante os ataques russos a alvos ucranianos.
“Como resultado do ataque de hoje pela Federação Russa ao território ucraniano, houve uma violação sem precedentes do espaço aéreo polaco por objectos do tipo drones”, afirmou o Comando Operacional das Forças Armadas da Polónia na quarta-feira na plataforma de redes sociais X.
Afirmou que o acto “criou uma ameaça real” ao país e que as forças polacas utilizaram armas contra os objectos intrusos.
Os radares polacos e aliados rastrearam várias dezenas de objectos, e alguns veículos aéreos não tripulados (UAVs) que violaram o espaço aéreo poderiam ter representado uma ameaça e foram abatidos, afirmou.
As autoridades ordenaram que os residentes das regiões mais ameaçadas — províncias de Podlaskie, Mazowieckie e Lubelskie — permanecessem em casa enquanto as operações militares continuavam.
“Salientamos que as operações militares estão em curso e apelamos às pessoas para que permaneçam em casa”, afirmou.
Buscas por drones abatidos
O Primeiro-Ministro da Polónia, Donald Tusk, confirmou que uma operação estava em andamento e que o exército estava a usar armas contra os objectos.
Disse que está em comunicação constante com o Presidente Karol Nawrocki e o Ministro da Defesa, Wladysław Kosiniak-Kamysz.
Tusk disse que também informou o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, sobre a situação actual e as medidas tomadas em relação aos objectos que violaram o seu espaço aéreo.
Kosiniak-Kamysz disse que a Polónia está em contacto constante com o comando da NATO. Disse que as Forças de Defesa Territorial foram activadas para buscas terrestres de drones abatidos.
Aeroportos encerrados
A Polónia também fechou os principais aeroportos, incluindo o Internacional de Varsóvia, Modlin, Lublin e Rzeszow-Jasionka, devido à situação de segurança.
Os avisos da aviação confirmaram os encerramentos nos aeroportos devido às operações em curso.
Tusk prometeu uma “ação decisiva” contra as violações do espaço aéreo, afirmando na sexta-feira que a Polónia “reagiria de forma muito decisiva a tais provocações”.
Drone atingiu um edifício residencial
Um drone atingiu um edifício residencial em Wyryki, no leste da Polónia, mas ninguém ficou ferido, informou a emissora privada Polsat News, citando a polícia local.
Rússia também sob ataque
Unidades de defesa aérea russas destruíram 122 drones ucranianos durante a noite, informou a agência de notícias RIA na quarta-feira, citando dados do Ministério da Defesa da Rússia.
Ucrânia pede uma resposta forte
O líder da Rússia está a intensificar a sua guerra contra a Ucrânia e a testar o Ocidente, afirmou Kiev na quarta-feira, depois de drones que violaram o espaço aéreo polaco terem sido abatidos.
“Os drones russos que sobrevoaram a Polónia durante o ataque maciço à Ucrânia mostram que a sensação de impunidade do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, continua a crescer, porque ele não foi devidamente punido pelos seus crimes anteriores”, escreveu o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andriy Sybiga, no X.
“Putin continua a escalar, a expandir a sua guerra e a testar o Ocidente”, disse Sybiga. “Quanto mais tempo ele não enfrenta nenhuma resposta forte, mais agressivo se torna.”
“Uma resposta fraca agora provocará ainda mais a Rússia — e então os mísseis e drones russos voarão ainda mais longe na Europa”, acrescentou.