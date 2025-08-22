Israel está a considerar reduzir o abastecimento de água ao norte de Gaza enquanto repara as condutas no sul, em preparação para forçar os palestinianos a sair da cidade de Gaza, como parte de um plano mais amplo para ocupar o enclave, informou a emissora pública do país.
A KAN informou que o Governo do Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu está a ponderar cortes no abastecimento de água ao norte, enquanto trabalha para reparar duas canalizações diretas ao sul de Gaza.
A medida surge num momento em que Israel enfrenta acusações de usar a sede como arma no seu genocídio em Gaza, juntamente com a fome forçada e restrições à ajuda humanitária.
Desde janeiro, Israel cortou o abastecimento de água da empresa nacional israelita Mekorot, uma das últimas fontes remanescentes que abastecem o enclave, de acordo com o Gabinete de Imprensa do Governo de Gaza.
Em 9 de março, as forças armadas israelitas também cortaram a última linha de energia que alimentava a usina de dessalinização central ao sul de Deir al Balah, interrompendo a produção em grande escala de água potável e agravando a crise.
Na quarta-feira, o Ministro da Defesa, Israel Katz, aprovou um plano militar denominado Operação Carruagens de Gideão 2 para tomar a cidade de Gaza, apesar dos esforços de mediação em curso e da aceitação do Hamas de uma proposta de cessar-fogo.
No início deste mês, o Gabinete de Guerra de Israel aprovou o plano faseado de Netanyahu para reocupar toda a Faixa de Gaza.
A primeira fase prevê a tomada da cidade de Gaza, deslocando os seus cerca de 1 milhão de residentes para o sul, cercando a cidade e realizando incursões em áreas residenciais.
A segunda fase inclui a ocupação de campos de refugiados no centro de Gaza, muitos dos quais já sofreram destruição generalizada.
De acordo com o plano, mais de 800.000 palestinianos seriam transferidos para as chamadas “zonas humanitárias” no sul, onde seriam criados abrigos, hospitais de campanha e infraestruturas de abastecimento de água.
Os preparativos deverão estar concluídos dentro de três semanas.