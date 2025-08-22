GUERRA EM GAZA
2 min de leitura
Israel pondera cortar o fornecimento de água ao norte de Gaza
O Governo pondera reduzir o fornecimento de água à Cidade de Gaza como parte do plano de ocupação, segundo relata uma emissora de televisão.
Israel pondera cortar o fornecimento de água ao norte de Gaza
Israel pondera cortar o fornecimento de água ao norte de Gaza para forçar palestinianos a se deslocarem para o sul. / AP
há 20 horas

Israel está a considerar reduzir o abastecimento de água ao norte de Gaza enquanto repara as condutas no sul, em preparação para forçar os palestinianos a sair da cidade de Gaza, como parte de um plano mais amplo para ocupar o enclave, informou a emissora pública do país.

A KAN informou que o Governo do Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu está a ponderar cortes no abastecimento de água ao norte, enquanto trabalha para reparar duas canalizações diretas ao sul de Gaza.

A medida surge num momento em que Israel enfrenta acusações de usar a sede como arma no seu genocídio em Gaza, juntamente com a fome forçada e restrições à ajuda humanitária.

Desde janeiro, Israel cortou o abastecimento de água da empresa nacional israelita Mekorot, uma das últimas fontes remanescentes que abastecem o enclave, de acordo com o Gabinete de Imprensa do Governo de Gaza.

Em 9 de março, as forças armadas israelitas também cortaram a última linha de energia que alimentava a usina de dessalinização central ao sul de Deir al Balah, interrompendo a produção em grande escala de água potável e agravando a crise.

Na quarta-feira, o Ministro da Defesa, Israel Katz, aprovou um plano militar denominado Operação Carruagens de Gideão 2 para tomar a cidade de Gaza, apesar dos esforços de mediação em curso e da aceitação do Hamas de uma proposta de cessar-fogo.

RelacionadoTRT Global - Exército israelita lança uma "nova fase" do genocídio para ocupar a Cidade de Gaza
Recomendado

No início deste mês, o Gabinete de Guerra de Israel aprovou o plano faseado de Netanyahu para reocupar toda a Faixa de Gaza.

A primeira fase prevê a tomada da cidade de Gaza, deslocando os seus cerca de 1 milhão de residentes para o sul, cercando a cidade e realizando incursões em áreas residenciais.

A segunda fase inclui a ocupação de campos de refugiados no centro de Gaza, muitos dos quais já sofreram destruição generalizada.

De acordo com o plano, mais de 800.000 palestinianos seriam transferidos para as chamadas “zonas humanitárias” no sul, onde seriam criados abrigos, hospitais de campanha e infraestruturas de abastecimento de água.

Os preparativos deverão estar concluídos dentro de três semanas.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us