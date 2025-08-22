Israel está a considerar reduzir o abastecimento de água ao norte de Gaza enquanto repara as condutas no sul, em preparação para forçar os palestinianos a sair da cidade de Gaza, como parte de um plano mais amplo para ocupar o enclave, informou a emissora pública do país.

A KAN informou que o Governo do Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu está a ponderar cortes no abastecimento de água ao norte, enquanto trabalha para reparar duas canalizações diretas ao sul de Gaza.

A medida surge num momento em que Israel enfrenta acusações de usar a sede como arma no seu genocídio em Gaza, juntamente com a fome forçada e restrições à ajuda humanitária.

Desde janeiro, Israel cortou o abastecimento de água da empresa nacional israelita Mekorot, uma das últimas fontes remanescentes que abastecem o enclave, de acordo com o Gabinete de Imprensa do Governo de Gaza.

Em 9 de março, as forças armadas israelitas também cortaram a última linha de energia que alimentava a usina de dessalinização central ao sul de Deir al Balah, interrompendo a produção em grande escala de água potável e agravando a crise.

Na quarta-feira, o Ministro da Defesa, Israel Katz, aprovou um plano militar denominado Operação Carruagens de Gideão 2 para tomar a cidade de Gaza, apesar dos esforços de mediação em curso e da aceitação do Hamas de uma proposta de cessar-fogo.