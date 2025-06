O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Türkiye, Hakan Fidan, sublinhou a necessidade de um acordo entre o Irão e os EUA, uma vez que ambos têm vontade de iniciar negociações após um período de ataques aéreos e tensões crescentes.

Sobre o conflito que começou com os ataques de Israel ao Irão, Fidan disse: “Como sabem, estamos a acompanhar de perto e envolvidos em todos os acontecimentos na região. Na maioria das vezes, como mediadores. Porque é do nosso interesse e do interesse da nossa região que as guerras não eclodam e que as existentes cheguem ao fim”.

“O ataque de Israel ao Irão empurrou o Irão para uma posição de legítima defesa e tornou-se claro que Israel não é um país tão poderoso como afirma ser em termos de destruição das capacidades nucleares do Irão. Isso apenas expôs a sua capacidade de previsão.”, acrescentou.

Fidan referiu que a política interna do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, também desempenhou um papel na política externa de Israel.

Disse que o mundo apercebeu-se de que “existe uma mente política que não hesita em incendiar a região em nome dos seus interesses”.

“Esta guerra foi temporariamente interrompida ao fim de 12 dias, mas existe um cessar-fogo baseado no pressuposto de que as capacidades nucleares foram eliminadas. A região precisa de estar em alerta contra a possibilidade de o cessar-fogo ser quebrado e de os ataques mútuos recomeçarem”, disse Fidan.

“Custo enorme”

Salientando que a guerra impôs um enorme custo, não só aos dois países, mas também à região, Fidan afirmou: “Como sabem, há uma distância de mais de mil quilómetros entre os dois países e não há fronteira. Portanto, é uma guerra que atravessa fronteiras e envolve diferentes países. Actualmente, há um período de silêncio, mas para torná-lo mais permanente, é necessário um acordo entre o Irão e os Estados Unidos”.

Fidan afirmou que a questão nuclear é apenas um aspeto do processo em curso entre Israel e o Irão, e que existem outros factores envolvidos.

“É evidente que, na sequência da operação militar levada a cabo pelos Estados Unidos, as instalações nucleares do Irão foram em grande parte danificadas e inutilizadas”, afirmou.

Salientando que o programa nuclear iraniano tem muitos componentes e que as instalações foram severamente danificadas, Fidan reconheceu que houve um golpe “claro e sério” no programa nuclear iraniano.

Fidan respondeu a uma pergunta sobre as alegações de que teria recebido um telefonema do Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, na noite em que Israel atacou o Irão, dizendo que afirmando que “tal conversa ocorreu”.

Os EUA comunicaram que “uma vez que não participaram no ataque, não tiveram qualquer papel no mesmo e, por conseguinte, os iranianos não deveriam atacá-los e, se o fizessem, responderiam de forma muito dura”. Referiu ainda que os EUA mencionaram “algumas questões relacionadas com a sua preocupação com a segurança da presença norte-americana na região”.

Fidan disse que os EUA contactaram então os iranianos e transmitiram que “os EUA não teriam qualquer papel em caso de ataque e, por isso, não queriam que os EUA interviessem de forma a arrastá-los para a guerra, actuando como mediadores”.

Quanto às alegações de que Trump e o Presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, se reuniriam na Türkiye, Fidan disse: “Deixem-me dizer o seguinte: Devido à confiança na liderança do nosso presidente, as propostas e situações mais avançadas foram trazidas para a agenda, mas não vou comentar sobre elas.”

“Ninguém confia em ninguém”

Em resposta a uma pergunta sobre se os EUA se envolveriam na situação após os ataques de Israel ao Irão e se Araghchi faria a sua primeira declaração sobre o assunto na Türkiye em 21 de junho, Fidan disse: “Quando nos reunimos com o nosso homólogo iraniano no sábado, os norte-americanos não estavam na guerra.”

“No dia seguinte, quando falámos com o nosso colega iraniano, o nosso conselho básico foi, obviamente, perceber primeiro quais eram as intenções dos norte-americanos. Trata-se de uma guerra totalmente destrutiva ou limita-se às instalações nucleares? Parece que se limita às instalações nucleares.

“Isto faz parte da estratégia do Irão, como já foi visto anteriormente. Na nossa reunião, vi que ele também transmitiu esta mensagem: Se esta actividade limitada se mantiver como está, a nossa resposta também será limitada”.

“Esta foi uma mensagem importante. Nós transmitimos esta mensagem. É claro que o Irão discutiu o assunto internamente. Chegaram a um ponto. E depois, como o próprio Sr. Trump afirmou na sua própria publicação (nas redes sociais), através de comunicação e acordo mútuos, tornou-se uma questão de ‘vocês atingem o meu ponto, eu atingirei o vosso, mas limitar-me-ei a este ponto’.”

Fidan salientou que as sanções foram impostas como resultado de uma votação sobre os recursos nucleares do Irão há anos, dizendo: “Há também outro equilíbrio: os cinco membros permanentes são todos países com armas nucleares, e é impossível para eles concordarem sobre qualquer coisa na situação actual.”

“No entanto, estão de acordo em não permitir que um sexto país possua armas nucleares. Mas não há qualquer esforço para reduzir o número para quatro, três ou dois. Porque, no fim de contas, ninguém confia em ninguém.”