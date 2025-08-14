O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou a Berlim na quarta-feira antes de reuniões com aliados europeus e o Presidente norte-americano Donald Trump, afirmou uma fonte da delegação ucraniana à AFP.

Zelensky e os líderes europeus realizarão conversações urgentes com Trump, esperando convencê-lo a respeitar os interesses de Kiev na sua iminente cimeira com Vladimir Putin da Rússia.

Após reunir-se com o Chanceler alemão Friedrich Merz, Zelensky juntar-se-á a ele na Chancelaria Federal para a videoconferência crítica com Trump, segundo a emissora pública alemã ARD, que citou funcionários governamentais.

A videoconferência, agendada para as 15h, horário local (13h00GMT), visa estabelecer posições comuns entre os aliados ocidentais antes da cimeira planeada de Trump com o Presidente russo Vladimir Putin no estado norte-americano do Alasca na sexta-feira.