O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou a Berlim na quarta-feira antes de reuniões com aliados europeus e o Presidente norte-americano Donald Trump, afirmou uma fonte da delegação ucraniana à AFP.
Zelensky e os líderes europeus realizarão conversações urgentes com Trump, esperando convencê-lo a respeitar os interesses de Kiev na sua iminente cimeira com Vladimir Putin da Rússia.
Após reunir-se com o Chanceler alemão Friedrich Merz, Zelensky juntar-se-á a ele na Chancelaria Federal para a videoconferência crítica com Trump, segundo a emissora pública alemã ARD, que citou funcionários governamentais.
A videoconferência, agendada para as 15h, horário local (13h00GMT), visa estabelecer posições comuns entre os aliados ocidentais antes da cimeira planeada de Trump com o Presidente russo Vladimir Putin no estado norte-americano do Alasca na sexta-feira.
Funcionários europeus e ucranianos planeiam procurar garantias firmes de Trump de que não serão feitos acordos relativos à guerra da Ucrânia durante a cimeira sem o consentimento explícito de Kiev.
Fontes do governo alemão disseram que antes da videoconferência de quarta-feira com Trump, o Chanceler Merz e o Presidente ucraniano Zelensky realizarão uma reunião virtual com líderes europeus cerca das 14h, horário local (12h00GMT) para coordenarem a sua abordagem conjunta.
A reunião incluirá chefes de Estado e de governo dos principais apoiantes da Ucrânia — França, Reino Unido, Itália, Polónia e Finlândia — juntamente com a Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, o Presidente do Conselho Europeu António Costa e o Secretário-Geral da NATO Mark Rutte.