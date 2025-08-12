O Presidente da China, Xi Jinping, disse ao seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que os dois países podem dar um exemplo de "autossuficiência" durante uma ligação telefónica na terça-feira, segundo informações dos media estatais.

Nos últimos meses, ambos os líderes têm procurado apresentar os seus países como defensores firmes do sistema de comércio multilateral — em nítido contraste com a política tarifária do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Xi afirmou que a China está disposta a "trabalhar com o Brasil para dar um exemplo de unidade e autossuficiência entre os grandes países do Sul Global" e "construir conjuntamente um mundo mais justo e um planeta mais sustentável", de acordo com a agência estatal Xinhua.

Ele também declarou que "todos os países devem unir-se e se opor firmemente ao unilateralismo e ao protecionismo", informou a Xinhua — uma referência indireta às tarifas dos EUA.