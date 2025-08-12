MUNDO
2 min de leitura
Presidente Xi Jinping: "China e Brasil podem modelar a 'autossuficiência' para o sul global"
Todos os países devem unir-se e opor-se firmemente ao unilateralismo e ao protecionismo, diz o presidente chinês.
Lula e Xi discutiram uma série de tópicos, incluindo a guerra na Ucrânia e o combate à crise climática. / Reuters
há 10 horas

O Presidente da China, Xi Jinping, disse ao seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que os dois países podem dar um exemplo de "autossuficiência" durante uma ligação telefónica na terça-feira, segundo informações dos media estatais.

Nos últimos meses, ambos os líderes têm procurado apresentar os seus países como defensores firmes do sistema de comércio multilateral — em nítido contraste com a política tarifária do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Xi afirmou que a China está disposta a "trabalhar com o Brasil para dar um exemplo de unidade e autossuficiência entre os grandes países do Sul Global" e "construir conjuntamente um mundo mais justo e um planeta mais sustentável", de acordo com a agência estatal Xinhua.

Ele também declarou que "todos os países devem unir-se e se opor firmemente ao unilateralismo e ao protecionismo", informou a Xinhua — uma referência indireta às tarifas dos EUA.

Um comunicado da presidência brasileira informou que a ligação durou cerca de uma hora, durante a qual Lula e Xi discutiram uma série de tópicos, incluindo a guerra na Ucrânia e o combate à crise climática.

"Ambos concordaram sobre o papel do G20 e dos BRICS na defesa do multilateralismo", afirmou o comunicado.

Os líderes também "se comprometeram a ampliar o escopo de cooperação em setores como saúde, petróleo e gás, economia digital e satélites", acrescentou.

A ligação ocorreu após Lula indicar, na semana passada, que teria planos para conversar com os líderes da Índia e da China para considerar uma resposta coordenada às tarifas dos EUA.

