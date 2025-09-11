A Türkiye expressou na quarta-feira as suas condolências às vítimas de um ataque terrorista que teve como alvo um funeral no leste da República Democrática do Congo.

“Estamos profundamente entristecidos com a perda de várias vidas no ataque terrorista realizado pelas Forças Democráticas Aliadas, afiliadas ao DEASH, na província de Kivu do Norte, na República Democrática do Congo (RDC)”, afirmou um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Türkiye.

“Apresentamos as nossas condolências às famílias das vítimas do ataque e ao povo da RDC”, acrescentou o comunicado.

Na terça-feira, dezenas de pessoas foram mortas num ataque atribuído às Forças Democráticas Aliadas (ADF), um grupo ligado à organização terrorista Daesh.