A Türkiye expressou na quarta-feira as suas condolências às vítimas de um ataque terrorista que teve como alvo um funeral no leste da República Democrática do Congo.
“Estamos profundamente entristecidos com a perda de várias vidas no ataque terrorista realizado pelas Forças Democráticas Aliadas, afiliadas ao DEASH, na província de Kivu do Norte, na República Democrática do Congo (RDC)”, afirmou um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Türkiye.
“Apresentamos as nossas condolências às famílias das vítimas do ataque e ao povo da RDC”, acrescentou o comunicado.
Na terça-feira, dezenas de pessoas foram mortas num ataque atribuído às Forças Democráticas Aliadas (ADF), um grupo ligado à organização terrorista Daesh.
A atividade das ADF no leste da RDC tem se intensificado nos últimos anos.
Originalmente formado no Uganda, o grupo armado atravessou fronteiras para estabelecer uma base na região de Kivu, aproveitando-se da instabilidade política e dos conflitos locais.
O grupo é responsável por ataques mortais que têm como alvo forças de segurança e civis, frequentemente em áreas rurais.