O Brasil recusou aprovar a nomeação de um novo embaixador de Israel no país, levando Israel a reduzir as suas relações com a nação latino-americana e a reafirmar o estatuto do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva como "persona non grata", aprofundando a crise diplomática entre os dois países, segundo os media israelitas.

Lula da Silva recusou-se, na segunda-feira, a aprovar a nomeação de Gali Dagan, ex-embaixador na Colômbia, como o novo representante de Israel no Brasil, deixando o cargo vago.

O jornal Times of Israel citou o Ministério dos negócios Estrangeiros de Israel, que anunciou que as relações com Brasília estão a ser conduzidas num nível inferior.

"Após o Brasil, de forma incomum, abster-se de responder ao pedido de aprovação do embaixador Dagan, Israel retirou o pedido, e as relações entre os países estão a ser conduzidas num nível diplomático inferior", afirmou o ministério, segundo o jornal.

Os acontecimentos marcam um novo ponto baixo nas relações entre Brasília e Telavive, que já estavam tensas devido à situação em Gaza.

No ano passado, o Brasil convocou o seu embaixador em Israel devido à violência em Gaza e não nomeou um substituto desde então.