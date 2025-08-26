AMÉRICA LATINA
2 min de leitura
Brasil rejeita novo embaixador israelita; Telavive declara Lula 'persona non grata'
Israel reafirma o estatuto de persona non grata de Lula da Silva, numa altura em que as relações entre os dois países atingem um novo mínimo.
Brasil rejeita novo embaixador israelita; Telavive declara Lula 'persona non grata'
O Brasil tem sido veemente no seu apoio à Palestina desde o início do genocídio israelita em Gaza em 2023. / AP
26 de agosto de 2025

O Brasil recusou aprovar a nomeação de um novo embaixador de Israel no país, levando Israel a reduzir as suas relações com a nação latino-americana e a reafirmar o estatuto do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva como "persona non grata", aprofundando a crise diplomática entre os dois países, segundo os media israelitas.

Lula da Silva recusou-se, na segunda-feira, a aprovar a nomeação de Gali Dagan, ex-embaixador na Colômbia, como o novo representante de Israel no Brasil, deixando o cargo vago.

O jornal Times of Israel citou o Ministério dos negócios Estrangeiros de Israel, que anunciou que as relações com Brasília estão a ser conduzidas num nível inferior.

"Após o Brasil, de forma incomum, abster-se de responder ao pedido de aprovação do embaixador Dagan, Israel retirou o pedido, e as relações entre os países estão a ser conduzidas num nível diplomático inferior", afirmou o ministério, segundo o jornal.

Os acontecimentos marcam um novo ponto baixo nas relações entre Brasília e Telavive, que já estavam tensas devido à situação em Gaza.

RelacionadoTRT Global - Brasil junta-se ao processo judicial de genocídio da África do Sul contra Israel

No ano passado, o Brasil convocou o seu embaixador em Israel devido à violência em Gaza e não nomeou um substituto desde então.

Recomendado

Em resposta, Israel declarou Lula da Silva como "persona non grata" depois de ele comparar as ações de Israel em Gaza às dos nazis.

"O que está a acontecer na Faixa de Gaza não é guerra. É genocídio. Não é uma guerra de soldados contra soldados. É uma guerra entre um exército treinado contra mulheres e crianças", disse Lula da Silva na altura.

Na segunda-feira, Israel reafirmou o status de Lula da Silva como persona non grata.

O Brasil tem sido vocal no seu apoio à Palestina desde o início do conflito em Gaza em 2023.

Em julho, o Brasil anunciou que se juntaria à ação judicial da África do Sul contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça (TIJ).

O Brasil reconheceu formalmente a Palestina em 5 de dezembro de 2010, com as fronteiras de 1967.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us