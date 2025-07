Os parlamentares britânicos votaram a favor da proibição do grupo activista pró-palestiniano “Ação Palestiniana” como uma organização “terrorista”.

O projecto de lei para alterar a “Lei do Terrorismo de 2000” e proibir três organizações, incluindo o grupo Ação Palestiniana, que foi formalmente apresentado pela Secretária do Interior, Yvette Cooper, no início desta semana, foi aprovado na Câmara dos Comuns por 385 votos a favor e 26 contra, na quarta-feira.

A ordem também proíbe dois grupos neo-nazis, o Maniacs Murder Cult (MMC) e o Russian Imperial Movement (RIM).

Na terça-feira, o Governo anunciou que o grupo Ação Palestiniana ia ser proibida “na sequência do parecer de peritos intergovernamentais”.

Durante a votação de quarta-feira, o ministro do Interior, Dan Jarvis, disse: “Ao implementar esta medida, vamos retirar o véu de legitimidade ao grupo Ação Palestiniana, combater o seu apoio financeiro e degradar os seus esforços para recrutar e radicalizar pessoas para ‘cometerem actividades terroristas’ em seu nome".

Muitos políticos e organizações de defesa dos direitos humanos manifestaram a sua preocupação desde que o governo anunciou o seu plano para proibir o grupo.

Recentemente, um grupo de mais de 400 personalidades culturais instou o Governo britânico a recuar na sua intenção de proibir o grupo Ação Palestiniana e a “deixar de armar Israel”.

Na terça-feira, especialistas em direitos humanos da ONU apelaram também ao governo para que abandonasse o seu plano de classificar o grupo Ação Palestiniana como uma “organização terrorista” ao abrigo da “Lei do Terrorismo de 2000”, alertando para o facto de tal medida violar as normas internacionais e suprimir a dissidência legítima.

Reação do grupo Ação Palestiniana

Na sequência da votação, um porta-voz do grupo Ação Palestiniana declarou “Estamos confiantes de que esta ordem ilegal será anulada. Tal como os peritos das Nações Unidas deixaram claro, pulverizar tinta vermelha e perturbar as operações da maior empresa de armamento de Israel, a Elbit Systems, com sede no Reino Unido, não é terrorismo”.

A ordem será submetida à Câmara dos Lordes, e espera-se que a aprovação final ocorra dentro de dias.

Se for aprovada, a ordem tornará crime ser membro de um dos grupos ou convidar ou exprimir de forma imprudente o seu apoio, e tornará crime a pertença ou o apoio aos grupos, punível com até 14 anos de prisão.

Entretanto, milhares de pessoas reuniram-se em Downing Street, em frente ao gabinete do Primeiro-Ministro, na quarta-feira, para se oporem à decisão do Governo.

Saeed Taji Farouky, do grupo Ação Palestiniana, durante a manifestação disse: “O próprio princípio da solidariedade com a Palestina está a ser criminalizado."

“Isto não vai acabar com o grupo Ação Palestiniana. O grupo Ação Palestiniana é o início. (Esta é) a primeira camada de opressão, e vai continuar. E é isto que mais me aterroriza. Não é só o movimento do grupo Ação Palestiniana que está a ser alvo, mas o próprio princípio da solidariedade com a Palestina está a ser criminalizado”, afirmou.

Zarah Sultana, deputada independente de Coventry South, disse que, se esta ordem for aprovada, as pessoas podem enfrentar 14 anos de prisão “por simplesmente estarem aqui a apoiar o grupo Ação Palestiniana”.

“Eu posso ir para a prisão, toda a gente aqui pode ir para a prisão por usar um distintivo, partilhar uma publicação”, disse.

A carnificina de Israel em Gaza

Israel matou mais de 56.600 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, na Faixa de Gaza sitiada desde outubro de 2023.

Segundo a agência de notícias oficial palestiniana WAFA, cerca de 11.000 palestinianos estão soterrados pelos escombros das casas destruídas.

Os especialistas, no entanto, afirmam que o número real de mortos excede significativamente o reportado pelas autoridades de Gaza, estimando que possa rondar os 200.000.

Durante o genocídio, Israel reduziu a maior parte do enclave a ruínas e praticamente deslocou toda a sua população.

Bloqueou também a entrada de ajuda humanitária desesperadamente necessária e só permitiu a entrada do controverso grupo de ajuda apoiado pelos EUA, criado para contornar o trabalho de ajuda da ONU e condenado por ser uma “armadilha mortal”.