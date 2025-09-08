A polícia britânica informou que prendeu quase 900 pessoas que protestavam em Londres contra a proibição do grupo Palestine Action, considerado uma organização terrorista pelo governo.
Quase 1.600 pessoas já foram detidas, muitas por segurarem silenciosamente cartazes em apoio ao grupo, desde que foi declarado ilegal há dois meses. Os manifestantes afirmam que a proibição do Palestine Action é uma restrição injustificada à liberdade de expressão e ao direito de protesto.
A Polícia Metropolitana informou que 890 pessoas foram presas na manifestação de sábado, sendo a grande maioria, 857, ao abrigo da Lei do Terrorismo por apoiarem uma organização proibida. Outras 33 foram detidas por outros delitos, incluindo 17 por agredir polícias.
O grupo de campanha Defend Our Juries, que organizou o protesto, afirmou que 1.500 pessoas participaram na manifestação em frente ao Parlamento, sentando-se e segurando cartazes com a frase “Eu oponho-me ao genocídio, eu apoio o Palestine Action.”
Em poucos minutos, a polícia começou a prender os manifestantes, enquanto outras pessoas que assistiam gritavam “Vergonha!” e “Polícia Metropolitana, escolham um lado: justiça ou genocídio.” Houve alguns confrontos e trocas de palavras acaloradas enquanto os polícias arrastavam manifestantes que se recusavam a sair voluntariamente.
“Eu sou um terrorista? Isso é uma piada.”
O Defend Our Juries afirmou que a agressividade partiu dos polícias e classificou as alegações de que os manifestantes foram violentos como “simplesmente cómico.”
Mais de 700 pessoas foram presas em protestos anteriores, e 138 foram acusadas sob a Lei do Terrorismo.
Mike Higgins, de 62 anos, que é cego e usa cadeira de rodas, foi preso no mês passado, mas voltou a protestar no sábado.
“Eu sou um terrorista? Isso é uma piada,” disse ele. “Já fui preso sob a Lei de Terrorismo e suspeito que serei novamente hoje. Claro que continuarei a voltar. Que escolha eu tenho?”
Desafiando a proibição do governo
O Palestine Action foi proibido sob a Lei de Terrorismo do Reino Unido de 2000. Críticos, incluindo as Nações Unidas e vários grupos de campanha, condenaram a proibição como um abuso legal e uma ameaça à liberdade de expressão.
A proibição tornou crime apoiar publicamente a organização. Ser membro ou apoiar o grupo pode resultar em até 14 anos de prisão.
O Palestine Action obteve aprovação do Tribunal Superior para contestar a proibição, uma decisão que o governo está a tentar reverter. O caso está em curso, com uma audiência marcada para 25 de setembro.
ONU: Nova lei “abusa da gravidade e do impacto do terrorismo”
O chefe de direitos humanos da ONU criticou a posição do governo britânico, afirmando que a nova lei “abusa da gravidade e do impacto do terrorismo.”
A decisão de designar o Palestine Action como grupo terrorista “levanta sérias preocupações de que as leis antiterrorismo estão a ser aplicadas a condutas que não são de natureza terrorista, e corre o risco de prejudicar o exercício legítimo de liberdades fundamentais em todo o Reino Unido,” alertou Volker Turk.
Ele acrescentou que, de acordo com padrões internacionais, atos terroristas devem se limitar a crimes como aqueles destinados a causar morte ou ferimentos graves ou a tomada de reféns.
Huda Ammori, co-fundadora do Palestine Action, condenou a decisão do governo de proibir o grupo como “catastrófica” para as liberdades civis, levando a um “efeito mais amplo de intimidação sobre a liberdade de expressão.”
O grupo recebeu apoio de figuras culturais proeminentes, incluindo a autora irlandesa de best-sellers Sally Rooney, que afirmou que planeia usar os lucros de seu trabalho “para continuar a apoiar o Palestine Action e ações diretas contra o genocídio.”
Cerca de 20.000 pessoas, segundo estimativas da polícia, participaram numa outra marcha pró-Palestina em Londres no sábado.