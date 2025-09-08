A polícia britânica informou que prendeu quase 900 pessoas que protestavam em Londres contra a proibição do grupo Palestine Action, considerado uma organização terrorista pelo governo.

Quase 1.600 pessoas já foram detidas, muitas por segurarem silenciosamente cartazes em apoio ao grupo, desde que foi declarado ilegal há dois meses. Os manifestantes afirmam que a proibição do Palestine Action é uma restrição injustificada à liberdade de expressão e ao direito de protesto.

A Polícia Metropolitana informou que 890 pessoas foram presas na manifestação de sábado, sendo a grande maioria, 857, ao abrigo da Lei do Terrorismo por apoiarem uma organização proibida. Outras 33 foram detidas por outros delitos, incluindo 17 por agredir polícias.

O grupo de campanha Defend Our Juries, que organizou o protesto, afirmou que 1.500 pessoas participaram na manifestação em frente ao Parlamento, sentando-se e segurando cartazes com a frase “Eu oponho-me ao genocídio, eu apoio o Palestine Action.”

Em poucos minutos, a polícia começou a prender os manifestantes, enquanto outras pessoas que assistiam gritavam “Vergonha!” e “Polícia Metropolitana, escolham um lado: justiça ou genocídio.” Houve alguns confrontos e trocas de palavras acaloradas enquanto os polícias arrastavam manifestantes que se recusavam a sair voluntariamente.

“Eu sou um terrorista? Isso é uma piada.”

O Defend Our Juries afirmou que a agressividade partiu dos polícias e classificou as alegações de que os manifestantes foram violentos como “simplesmente cómico.”

Mais de 700 pessoas foram presas em protestos anteriores, e 138 foram acusadas sob a Lei do Terrorismo.

Mike Higgins, de 62 anos, que é cego e usa cadeira de rodas, foi preso no mês passado, mas voltou a protestar no sábado.

“Eu sou um terrorista? Isso é uma piada,” disse ele. “Já fui preso sob a Lei de Terrorismo e suspeito que serei novamente hoje. Claro que continuarei a voltar. Que escolha eu tenho?”