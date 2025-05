O Presidente dos EUA abordou uma série de questões, incluindo economia, imigração, política externa, tarifas e ordens executivas, no seu discurso no Congresso após as primeiras semanas no cargo.

Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo, esteve entre os presentes no discurso transmitido em horário nobre.

O republicano de 78 anos afirmou que, com menos de dois meses de volta ao poder, ele está "apenas a começar".

"A América está de volta", declarou.

Um congressista democrata, Al Green, foi expulso por não parar de interromper o discurso, alegando que Trump não tem mandato para desmantelar os programas de saúde, enquanto apontava a sua bengala em direção ao presidente.

Outros democratas levantaram silenciosamente cartazes com mensagens como "Falso", "Musk rouba" e "Isso é uma mentira!"

Tarifas

Trump prometeu que, a partir de 2 de abril, serão impostas tarifas recíprocas à maioria dos parceiros comerciais do país.

"Alguns países usam tarifas contra nós há décadas, agora é a nossa vez de começar a usá-las contra esses países", disse ele.

"Isto é recíproco, vai e volta. O que eles nos taxarem, nós taxaremos também."

Trump também insistiu que as tarifas direcionadas às importações do Canadá e do México beneficiarão esses países.

Ele alertou ainda que a economia dos EUA pode enfrentar algumas "perturbações" devido às tarifas.

Política Externa

Trump também abordou a política externa dos EUA, afirmando que deseja acabar com a guerra na Ucrânia e trazer de volta os reféns de Gaza.

Sobre a Ucrânia, Trump disse que o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está pronto para assinar o acordo de minerais e voltar à mesa de negociações.

"É hora de acabar com esta guerra sem sentido", afirmou.

Sobre Gaza, ele disse que quer trazer de volta os reféns do enclave bloqueado.

"Agora vamos construir um futuro mais pacífico e próspero para toda a região", disse ele.

"Vamos trazer de volta os nossos reféns de Gaza", acrescentou.

Também afirmou que os cartéis mexicanos estão a travar uma guerra contra os EUA, insistindo que está na hora de lhes responder.

"Os cartéis estão a travar uma guerra contra a América, e é hora de a América travar uma guerra contra os cartéis, o que estamos a fazer", disse Trump.

Gronelândia

Trump declarou que os EUA garantiriam a Gronelândia "de uma forma ou de outra", enfatizando a sua importância estratégica.

"Precisamos da Gronelândia para a segurança nacional e até mesmo para a segurança internacional", disse Trump durante a sessão. "Estamos a trabalhar com todos os envolvidos para tentar consegui-la, mas precisamos dela realmente para a segurança mundial internacional, e acho que vamos consegui-la de uma forma ou de outra."

Ele também declarou o seu apoio ao povo da Gronelândia, dizendo: "Apoiamos fortemente o seu direito de determinar o seu futuro, e, se assim escolherem, daremos as boas-vindas a todos nos Estados Unidos da América."

Imigração

Trump elogiou os esforços de sua administração para combater a imigração irregular, dizendo que registaram os números mais baixos de migrantes irregulares a cruzar a fronteira.

"Desde que assumi o cargo, a minha administração lançou a maior repressão à imigração e fronteiras da história americana — e rapidamente alcançámos os números mais baixos jamais registados de migrantes ilegais a cruzar a fronteira", disse ele.

"Cidades lindas como Aurora, Colorado, e Springfield, Ohio, cederam sob o peso da ocupação e corrupção migratória como nunca antes visto", disse Trump. "Cidades lindas, foram destruídas."

O discurso de Trump foi o mais longo já feito por um presidente no Congresso.