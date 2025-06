O Secretário-geral da NATO, Mark Rutte, afirmou esta quarta-feira que os Estados Unidos estão “totalmente comprometidos” com a cláusula de defesa mútua da aliança, depois de o Presidente Donald Trump ter lançado dúvidas sobre a mesma.

“Para mim, há uma clareza absoluta de que os Estados Unidos estão totalmente comprometidos com a NATO, totalmente comprometidos com o artigo 5”, disse Rutte aos jornalistas antes de uma cimeira de líderes da aliança.

A caminho da cimeira, Trump recusou-se a comprometer-se com a cláusula do artigo 5º da NATO, o acordo básico que diz que um ataque a um membro é um ataque a todos.

"Depende da vossa definição. Há muitas definições do artigo 5º", disse Trump aos jornalistas, em comentários que certamente abalarão os aliados europeus dos Estados Unidos.

“Estou empenhado em ser amigo deles”, afirmou.

Rutte disse que havia, no entanto, uma “expetativa” de que os canadianos e os europeus aumentassem as suas despesas, com os EUA a queixarem-se há muito tempo de que pagavam demasiado para defender os países da Europa.

Os aliados da NATO deverão assinar, na quarta-feira, um compromisso de gastar 3,5% do PIB em despesas fundamentais de defesa, um pouco acima do nível atual dos EUA, mais 1,5% em áreas mais amplas relacionadas com a segurança, como a cibersegurança e as infra-estruturas.

“É justo que gastemos o mesmo que os EUA estão a gastar”, afirmou Rutte.