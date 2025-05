Mosab Abu Toha, o aclamado poeta e escritor palestiniano, ganhou este ano um Prémio Pulitzer. Foi nomeado vencedor pela sua poderosa série de ensaios publicados na revista The New Yorker, que relatam a vida e a perda em Gaza, onde passou a maior parte da sua vida.

“Acabo de ganhar um Prémio Pulitzer na categoria de Comentário”, anunciou Abu Toha no X. “Que traga esperança / Que seja um conto”.

O prémio surge no 18º mês da guerra de Israel contra a Faixa de Gaza sitiada, que já matou mais de 52.000 palestinianos.

Abu Toha, 32 anos, citou o poema do falecido autor palestiniano Refaat Alareer, morto num ataque aéreo israelita em Shujayia, no sul de Gaza, juntamente com o seu irmão, a sua irmã e quatro dos seus filhos. Enquanto professor de literatura inglesa, Alareer dedicou a sua carreira a fomentar a literatura palestiniana sob ocupação. Defendeu as vozes jovens através do projeto We Are Not Numbers, lançado após a ofensiva de Israel em 2014. O objetivo da iniciativa era resistir à redução desumanizante dos palestinianos a estatísticas.

Comentando a vitória, o Conselho do Pulitzer elogiou os “ensaios de Abu Toha sobre a carnificina física e emocional em Gaza que combinam reportagens profundas com a intimidade das memórias para transmitir a experiência palestiniana de mais de um ano e meio de guerra com Israel”.

Nos seus ensaios, Abu Toha reflecte sobre a luta da sua família para encontrar comida sob o cerco, entrelaçada com memórias ternas de refeições comuns antes da guerra. O comité reconheceu quatro ensaios de Abu Toha: um que explora as suas memórias de uma paisagem agora destruída; outro sobre o campo de refugiados de Jabalia; um sobre a luta para encontrar comida em Gaza; e outro sobre as suas experiências face a um escrutínio especial quando viaja desde que chegou aos Estados Unidos.

“Anseio por regressar a Gaza, sentar-me à mesa da cozinha com a minha mãe e o meu pai e fazer chá para as minhas irmãs. Não preciso de comer. Só quero voltar a olhar para elas”, escreveu.

Nascido em 1992 no campo de refugiados de Al-Shati, Abu Toha cresceu sob o bloqueio e os bombardeamentos. A partir de Gaza, tornou-se uma das vozes literárias mais poderosas da sua geração.

Atualmente, é pai, académico e poeta, cujo trabalho foi publicado no The Atlantic, The New York Review of Books e The New Yorker. A sua primeira coleção de poesia, Things You May Find Hidden in My Ear (2022), foi galardoada com o Palestine Book Award e o American Book Award.

Depois de obter um diploma de licenciatura em inglês na Universidade Islâmica de Gaza, Abu Toha ensinou inglês em escolas da UNRWA, durante cerca de três anos.

Em 2014, comovido por um livro que retirou dos escombros de um edifício bombardeado, fundou a Biblioteca Edward Said em Beit Lahia - a primeira biblioteca de língua inglesa de Gaza. Noam Chomsky apelidou a biblioteca de “um raro lampejo de luz e esperança para os jovens de Gaza”. Uma segunda filial foi aberta na Cidade de Gaza em 2019, oferecendo um raro refúgio cultural no meio da guerra.

Nesse mesmo ano, Abu Toha tornou-se um académico visitante na Universidade de Harvard através do programa Scholar-at-Risk. Trabalhou como bibliotecário na Biblioteca Houghton e tinha uma bolsa de estudos na Harvard Divinity School.

Em 2023, obteve um Master of Fine Arts em Escrita Criativa na Universidade de Syracuse, onde mais tarde foi nomeado para o corpo docente.

Detido, alvo de abusos e libertado

No mesmo ano, Abu Toha foi detido pelas forças israelitas num posto de controlo quando tentava fugir de Beit Lahia, no norte de Gaza, com a sua mulher, Maram, e os seus três filhos pequenos.

Fugiram para o campo de refugiados de Jabaliya depois de as forças israelitas terem alertado para a iminência de ataques. Mas, pouco depois, também esse campo foi alvo de um ataque aéreo, que o atingiu a apenas setenta metros do local onde estavam abrigados.

Toha perdeu 31 membros da sua família num único ataque aéreo israelita à sua casa na Cidade de Gaza, a 13 de outubro de 2023, incluindo duas primas em primeiro grau, os respectivos maridos e todos os filhos. A sua casa em Beit Lahia foi também bombardeada em 28 de outubro de 2023.

Sem casa para onde regressar, Abu Toha tentou evacuar. Os funcionários americanos disseram-lhe que ele e a sua família, incluindo o seu filho cidadão americano, seriam autorizados a entrar no Egito através de Rafah. Mas antes de chegarem à fronteira, foram interceptados pelas forças israelitas.

No entanto, mesmo antes de chegar à fronteira de Rafah, as forças israelitas detiveram-no num posto de controlo quando tentava sair do norte de Gaza para o sul, a fim de chegar à fronteira de Rafah.

“Os soldados separaram-me da minha família, bateram-me e interrogaram-me”, escreveu mais tarde. Acabou por ser libertado e autorizado a partir para os EUA, depois de amigos e defensores internacionais terem exercido pressão para a sua libertação.

Diana Buttu, uma advogada palestiniana-canadiana, disse à revista Time, transmitindo um relato da mulher de Abu Toha, que “ele foi obrigado a pôr o filho no chão... Todos foram obrigados a andar com as mãos no ar. Ele levantou os braços no ar... [e] cerca de 200 outras pessoas foram retiradas da fila e raptadas”.

Em 20 de novembro, Michael Luo, da The New Yorker, confirmou a detenção de Abu Toha. A PEN América e a PEN Internacional lançaram apelos urgentes à sua libertação. Um dia depois, o Democracy Now! noticiou que Abu Toha tinha sido libertado de uma prisão israelita em Negev.

Espancado, hospitalizado e eventualmente autorizado a sair de Gaza, Abu Toha também carregava consigo a dor. Lamentou a perda do seu amigo Refaat Alareer. “Ele é alguém que não queria morrer”, disse Abu Toha ao Democracy Now! em janeiro. “O seu corpo ainda está debaixo dos escombros.”

Lembrava-se de Refaat não só pela sua poesia, mas pela alegria que partilhavam - “apanhar morangos e trocar piadas no campus”.

É no poema de Alareer “If I Must Die” que Abu Toha encontra uma linha de profecia e resistência. “No seu poema 'If I Must Die', ele não disse 'If I die'. 'Se tiver de morrer', se a minha morte for uma necessidade, 'Que seja uma esperança. Que seja um conto. Que traga esperança”. E é realmente muito, muito, muito solidário e muito, muito bonito ver que muitas pessoas em todo o mundo estão a ler o seu poema e a lavantar o seu papagaio”.

E acrescentou: “E tenho a certeza de que Refaat está lá fora, a ver - quero dizer, embora o seu corpo ainda esteja debaixo de escombros, mas o seu espírito, a sua alma está a ver tudo. Ele está a ver os papagaios que estão a voar no céu do mundo livre. E penso, acredito, que a sua única esperança neste momento é que estes papagaios voem sobre Gaza para proteger as crianças e as mães e os pais e toda a gente em Gaza dos ataques aéreos israelitas”.