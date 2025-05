O Presidente russo, Vladimir Putin, expressou a sua gratidão ao Hamas após a libertação de um cidadão russo da Faixa de Gaza, na Palestina.

No encontro no Kremlin com o cidadão russo Aleksandr Trufanov e a sua família, que foi recentemente libertado, Putin atribuiu aos laços de longa data entre a Rússia e o povo palestiniano o mérito de ter permitido a libertação de Trufanov.

“Certamente, faremos tudo o que for possível para repetir estes êxitos com frequência, garantindo que todos aqueles que ainda sofrem dificuldades semelhantes recuperem a sua liberdade”, afirmou Putin.

Expressando a sua gratidão ao grupo palestiniano Hamas pela libertação de Trufanov, Putin não fez qualquer avaliação política da situação geral na região.

"Penso que devemos exprimir a nossa gratidão à liderança política do Hamas por ter ouvido o nosso apelo e ter cometido este ato humanitário - foste libertado. Gostaria de felicitar-te por isso", afirmou.

Segundo as agências noticiosas russas, Putin ofereceu também flores à mãe de Trufanov, Elena, e à sua noiva, Sapir Cohen, que também estavam entre os 250 reféns.

Hipocrisia dos EUA e de Israel

A iniciativa de Putin contrasta fortemente com as afirmações dos EUA e de Israel de que o Hamas se recusa a libertar os reféns, uma afirmação refutada pelos próprios reféns.

Na quarta-feira, o grupo de resistência palestiniano Jihad Islâmica divulgou um vídeo de Rom Braslavski, um prisioneiro israelo-alemão, em que este critica o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu pelos bombardeamentos incessantes contra a Faixa de Gaza sitiada.

“Onde estás?” perguntou Braslavski, denunciando Netanyahu por não ter cumprido a sua promessa de libertar os reféns.

Também criticou o famoso Ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, por se opor a qualquer cessar-fogo e acordo para os reféns.

No início da semana, o refém israelo-americano Edan Alexander criticou o Presidente Donald Trump por acreditar nas mentiras de Netanyahu.

“Todos mentiram - o meu povo, o governo israelita, o exército e a administração americana”, disse Alexander.

Alexander recordou que o Hamas estava disposto a libertá-lo há algumas semanas, mas Netanyahu recusou e decidiu pôr fim ao cessar-fogo e retomar a sua guerra genocida.