Presidente da Indonésia condena os protestos mortais contra as regalias dos deputados
Os protestos contra as regalias dos legisladores transformaram-se nos piores distúrbios da Indonésia numa década, com pelo menos seis mortos e 20 desaparecidos.
Prabowo Subianto condena o incêndio de edifícios do Parlamento em várias cidades como “um ataque à democracia”. / AA
2 de setembro de 2025

O Presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, afirmou que vai manter-se firme enquanto os protestos contra os privilégios dos legisladores se transformam na mais grave agitação desde que assumiu o cargo há 10 meses, deixando pelo menos seis pessoas mortas e dezenas de feridos.

Prabowo, que visitou as vítimas num hospital de Jacarta na segunda-feira, condenou os distúrbios como sendo obra de “desordeiros, não de manifestantes”, acusando-os de tentarem “sabotar os esforços de desenvolvimento nacional”.

“Ataque à democracia”

Denunciou o incêndio de edifícios do Parlamento em várias cidades como “um ataque à democracia” e deu instruções à polícia para conceder promoções extraordinárias aos agentes feridos, muitos dos quais com ferimentos graves.

Os protestos, que começaram na semana passada por causa dos subsídios dos deputados e das viagens ao estrangeiro, intensificaram-se depois de Affan Kurniawan, um estafeta de 21 anos, ter sido morto ao ser atropelado por um veículo blindado da polícia.

O grupo de defesa dos direitos humanos KontraS afirmou que pelo menos 20 pessoas continuam desaparecidas após os confrontos, a maioria em Jacarta e nas cidades vizinhas. A ONU apelou a uma investigação sobre o alegado excesso de força policial.

Pelo menos 43 pessoas foram hospitalizadas, incluindo agentes da polícia e civis, enquanto a indignação contra as forças de segurança alimentou mais manifestações.

Prabowo lamentou as mortes, prometeu responsabilizar os agentes considerados culpados de má conduta e cancelou uma viagem planeada à China.

No domingo, anunciou uma redução das regalias dos deputados, incluindo cortes nos subsídios e uma moratória sobre as visitas ao estrangeiro, numa tentativa de acalmar a fúria da opinião pública.

