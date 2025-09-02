O Presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, afirmou que vai manter-se firme enquanto os protestos contra os privilégios dos legisladores se transformam na mais grave agitação desde que assumiu o cargo há 10 meses, deixando pelo menos seis pessoas mortas e dezenas de feridos.
Prabowo, que visitou as vítimas num hospital de Jacarta na segunda-feira, condenou os distúrbios como sendo obra de “desordeiros, não de manifestantes”, acusando-os de tentarem “sabotar os esforços de desenvolvimento nacional”.
“Ataque à democracia”
Denunciou o incêndio de edifícios do Parlamento em várias cidades como “um ataque à democracia” e deu instruções à polícia para conceder promoções extraordinárias aos agentes feridos, muitos dos quais com ferimentos graves.
Os protestos, que começaram na semana passada por causa dos subsídios dos deputados e das viagens ao estrangeiro, intensificaram-se depois de Affan Kurniawan, um estafeta de 21 anos, ter sido morto ao ser atropelado por um veículo blindado da polícia.
O grupo de defesa dos direitos humanos KontraS afirmou que pelo menos 20 pessoas continuam desaparecidas após os confrontos, a maioria em Jacarta e nas cidades vizinhas. A ONU apelou a uma investigação sobre o alegado excesso de força policial.
Pelo menos 43 pessoas foram hospitalizadas, incluindo agentes da polícia e civis, enquanto a indignação contra as forças de segurança alimentou mais manifestações.
Prabowo lamentou as mortes, prometeu responsabilizar os agentes considerados culpados de má conduta e cancelou uma viagem planeada à China.
No domingo, anunciou uma redução das regalias dos deputados, incluindo cortes nos subsídios e uma moratória sobre as visitas ao estrangeiro, numa tentativa de acalmar a fúria da opinião pública.