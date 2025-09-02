O Presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, afirmou que vai manter-se firme enquanto os protestos contra os privilégios dos legisladores se transformam na mais grave agitação desde que assumiu o cargo há 10 meses, deixando pelo menos seis pessoas mortas e dezenas de feridos.

Prabowo, que visitou as vítimas num hospital de Jacarta na segunda-feira, condenou os distúrbios como sendo obra de “desordeiros, não de manifestantes”, acusando-os de tentarem “sabotar os esforços de desenvolvimento nacional”.

“Ataque à democracia”

Denunciou o incêndio de edifícios do Parlamento em várias cidades como “um ataque à democracia” e deu instruções à polícia para conceder promoções extraordinárias aos agentes feridos, muitos dos quais com ferimentos graves.

Os protestos, que começaram na semana passada por causa dos subsídios dos deputados e das viagens ao estrangeiro, intensificaram-se depois de Affan Kurniawan, um estafeta de 21 anos, ter sido morto ao ser atropelado por um veículo blindado da polícia.