O Presidente norte-americano, Donald Trump, criticou o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, na terça-feira, e sugeriu que o seu mandato no comando do banco central pode chegar ao fim em breve.

“Ele não está fazendo um bom trabalho e... ele só vai estar lá por um curto período, não vai ficar muito mais tempo”, disse Trump aos republicanos do Congresso na Casa Branca.

Os EUA têm um chefe “terrível” na Fed, disse, chamando Powell de “rígido” e “cabeça-dura".

Durante sua presidência, Trump pressionou publicamente e com frequência Powell para reduzir as taxas de juros.

Trump culpou Biden pela extensão do mandato de Powell.

“Fui muito gentil com ele no início... porque o tipo simplesmente não é uma pessoa inteligente. Não devia estar ali. E culpo-me, de certa forma, por isso, mas culpo Biden por prolongar (o seu mandato)”, disse Trump, acrescentando que ficou surpreendido quando a administração Biden o fez.

“Acho que eles o mantiveram porque sabiam o quanto eu não suportava ele, então fizeram isso por esse motivo”, acrescentou.

Trump tem repetidamente exigido que o Fed reduza as taxas de juros, citando as acções do Banco Central Europeu, que reduziu sua taxa de referência várias vezes em 2024 e 2025, e alertou que atrasos poderiam prejudicar a economia dos EUA.