Os palestinos na Cisjordânia ocupada sofrem um aumento gradual dos ataques de colonos israelitas, juntamente com um aumento de 40% no número de postos avançados de colonatos ilegais sob o atual governo liderado por Benjamin Netanyahu, afirmou os meios de comunicação social israelita.

O Canal 12 de Israel disse na sexta-feira que a Cisjordânia ocupada está a experienciar um aumento de colonatos ilegais israelitas desde a formação do governo de Netanyahu no final de 2022.

O número de colonatos ilegais aumentou de 128 na Cisjordânia para 178, representando cerca de um aumento de 40%, juntamente com demolições sem precedentes de casas palestinianas, afirmou o canal.

O relatório surgiu dois dias depois de 14 ministros israelitas do Partido Likud de Netanyahu, juntamente com o Presidente do Knesset, Amir Ohana, terem assinado uma carta exigindo que Netanyahu anexe imediatamente o território ocupado.

Na semana passada, três palestinianos foram mortos e sete feridos num ataque mortal de colonos na cidade de Kafr Malik na Cisjordânia central em 28 de junho.

"O anúncio de dezenas de novos colonatos, o ritmo sem precedentes de estabelecimento de postos ilegais, a construção de estradas estratégicas e a demolição em larga escala de edifícios palestinianos visam fortalecer o controle dos Judeus sobre a área e eliminar efetivamente a solução de dois Estados", disse o canal.

"Nenhum governo jamais encorajou tanto o colonato como este", foi citado pelo canal o Diretor Geral do movimento de extrema-direita Regavim, Meir Deutsch. "Israel está a gerir a Judeia e Samaria (Cisjordânia ocupada) como proprietário pela primeira vez desde o estabelecimento do estado (1948/Nakba palestiniana)."

Postos de colonatos ilegais

Segundo o relatório, pelo menos 50 novos colonatos ilegais foram anunciados na Cisjordânia ocupada desde a formação do atual governo israelita.

"Segundo dados de investigação, 19 dos colonatos recentemente reconhecidos já existem, sete são atualmente quintas de pastagem, 14 são bairros em colonatos e 10 são colonatos apenas no papel."

Juntamente com o "estabelecimento de dezenas de novos colonatos, a construção em colonatos existentes na Cisjordânia bateu recordes nos últimos dois anos e meio, e ainda mais desde o início de 2025", disse o canal.

Explicou que 41.709 casas ilegais de colonos foram aprovadas, um número que excede as registadas nos seis anos que precederam o governo de Netanyahu.

Segundo o canal, o número de postos de colonatos ilegais na Cisjordânia atingiu 214 no final de 2024, dos quais 66 foram estabelecidos durante o genocídio israelita em Gaza.

Durante os primeiros dois anos do atual governo, o número de postos aumentou cerca de 300% comparando com os dois anos anteriores, de acordo com o canal.

"A maioria dos postos ilegais estabelecidos são postos agrícolas que ocupam vastas áreas, com terras de pastagem a cobrir atualmente cerca de 787 quilómetros quadrados, principalmente na Cisjordânia central e oriental."

O canal indicou que o aumento na construção de colonatos coincide com o aumento no número de colonos ilegais, explicando que de 2013 a 2023, o número de colonos na Cisjordânia ocupada cresceu 38%, de 374.000 para 517.000, de acordo com os dados do conselho de colonatos da Cisjordânia ocupada Yesha.