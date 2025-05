A alegação do Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, sobre a estudante turca detida Rumeysa Ozturk não passou de uma “grande mentira”, afirmou o senador Chris Van Hollen.

"Marco Rubio não está a conduzir muita política externa ultimamente, mas tornou-se o homem que faz desaparecer estudantes estrangeiros nos Estados Unidos e até pessoas com green cards, residentes permanentes, por exercerem os seus direitos da Primeira Emenda", disse Van Hollen num vídeo publicado na segunda-feira no X.

As suas observações surgiram um dia depois de os meios de comunicação social terem afirmado que o Departamento de Estado não encontrou provas de que Ozturk, uma estudante turca de doutoramento na Universidade de Tufts, em Massachusetts, se tenha envolvido em actividades anti-semitas ou apoiado uma organização terrorista.

"E hoje lemos no artigo do Washington Post que um memorando interno do Departamento de Estado indica claramente que, no caso de uma estudante Fulbright, a Sra. Ozturk, não havia qualquer base para alegar que ela estava a perturbar a política externa dos EUA ou a envolver-se em actividades anti-semitas e, no entanto, é essa a alegação que Marco Rubio faz em público.

Assim, verifica-se que não passou de uma grande mentira", disse Van Hollen.

O memorando, descrito ao Post por fontes anónimas, dizia que Rubio não tinha motivos suficientes para revogar o visto de Ozturk ao abrigo de uma disposição que lhe permite agir em defesa de interesses de política externa.

Ozturk, doutoranda em desenvolvimento infantil e humano na Tufts, foi detida por agentes à paisana do Serviço de Imigração e Alfândegas dos EUA (ICE) à porta do seu apartamento em Somerville.

A sua detenção ocorreu após ataques online feitos pelo site pró-Israel Canary Mission, que a criticou por ser coautora de um artigo de opinião no jornal estudantil The Tufts Daily, em março de 2024, que criticava a resposta da universidade ao brutal ataque de Israel a Gaza, que matou mais de 51 mil palestinianos.

“Então, Marco Rubio, porque é que não paras de implicar com estudantes vulneráveis, e porque é que não apareces e testemunhas perante o Comité dos Negócios Estrangeiros do Senado, algo que não fez desde que tomou posse”, acrescentou.

O Senador sublinhou que o plano do Presidente Donald Trump de retirar 2 milhões de palestinianos de Gaza é “desprezível”.

"Então, se querem falar sobre a política externa dos EUA e sobre a política externa dos EUA em relação ao governo de Netanyahu, porque não vêm ao Comité dos Negócios Estrangeiros e deixam de perseguir os estudantes e de os fazer desaparecer por exercerem os seus direitos da Primeira Emenda?", disse.

Um juiz federal dos EUA no estado de Vermont disse na segunda-feira que está a avaliar se deve libertar Ozturk e realizar uma audiência em maio, uma vez que ela contesta a sua detenção.