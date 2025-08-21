O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Afeganistão, Amir Khan Muttaqi, enfatizou que o território do país nunca será usado contra seus vizinhos durante conversas com seu homólogo da China, o Ministro Wang Yi, na quarta-feira, marcando a segunda viagem de Wang a Cabul desde março de 2022.

Antes de uma reunião trilateral entre os principais diplomatas da China, Afeganistão e Paquistão, Wang e Muttaqi realizaram uma reunião bilateral, discutindo a cooperação entre os dois países em vários campos, disse um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Afeganistão.

Ele fez “propostas práticas” sobre a expansão da cooperação económica entre o Afeganistão e a China, particularmente nas áreas de transporte, bancos e equilíbrio comercial, disse o comunicado.

De acordo com o comunicado afegão, Wang descreveu as relações com Cabul como “progresivas e considerou notável a expansão da cooperação em vários campos”.

“As instituições relevantes de ambos os países estão a trabalhar para aumentar ainda mais as exportações do Afeganistão para a China”, disse Wang, acrescentando que Pequim está ansiosa por apoiar a Iniciativa Belt and Road (BRI).

Notavelmente, Pequim tem pressionado para expandir o Corredor Económico China-Paquistão, um projecto emblemático da BRI, para o Afeganistão.