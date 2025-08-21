POLÍTICA
Solo afegão não será usado contra vizinhos, diz alto responsável talibã em conversações com a China
Amir Khan Muttaqi também descreve as relações com a China como "progresivas" e afirma que Cabul considera a China "um bom parceiro comercial", uma vez que o comércio bilateral atingiu mil milhões de dólares.
Ministro dos Negócios Estrangeiros interino do Afeganistão, Amir Khan Muttaqi, recebe os enviados especiais da China e do Paquistão, Xiaoyong e Sadiq. / Others
21 de agosto de 2025

O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Afeganistão, Amir Khan Muttaqi, enfatizou que o território do país nunca será usado contra seus vizinhos durante conversas com seu homólogo da China, o Ministro Wang Yi, na quarta-feira, marcando a segunda viagem de Wang a Cabul desde março de 2022.

Antes de uma reunião trilateral entre os principais diplomatas da China, Afeganistão e Paquistão, Wang e Muttaqi realizaram uma reunião bilateral, discutindo a cooperação entre os dois países em vários campos, disse um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Afeganistão.

Ele fez “propostas práticas” sobre a expansão da cooperação económica entre o Afeganistão e a China, particularmente nas áreas de transporte, bancos e equilíbrio comercial, disse o comunicado.

De acordo com o comunicado afegão, Wang descreveu as relações com Cabul como “progresivas e considerou notável a expansão da cooperação em vários campos”.

“As instituições relevantes de ambos os países estão a trabalhar para aumentar ainda mais as exportações do Afeganistão para a China”, disse Wang, acrescentando que Pequim está ansiosa por apoiar a Iniciativa Belt and Road (BRI).

Notavelmente, Pequim tem pressionado para expandir o Corredor Económico China-Paquistão, um projecto emblemático da BRI, para o Afeganistão.

Cabul está a acolher o primeiro desenvolvimento diplomático multilateral, reunindo os principais diplomatas da China, Paquistão e Afeganistão.

A administração provisória afegã só foi oficialmente reconhecida pela Rússia desde o regresso ao poder dos talibãs em agosto de 2021.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Ishaq Dar, representará o Paquistão.

Durante a reunião trilateral, “serão realizadas discussões abrangentes sobre uma série de tópicos diplomáticos, incluindo cooperação política, regional e económica”, disse Hafiz Zia Ahmad, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Cabul, numa publicação na rede social norte-americana X.

A última rodada de negociações trilaterais entre China, Paquistão e Afeganistão foi realizada na China em maio.

