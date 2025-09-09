A Índia e Israel assinaram um acordo bilateral de investimento com o objectivo de expandir a cooperação comercial e financeira, mesmo com Telavive enfrentando um crescente isolamento político devido ao genocídio em Gaza.

O acordo foi assinado em Nova Deli durante a visita de três dias do Ministro das Finanças de extrema direita de Israel, Bezalel Smotrich, que reuniu-se com a sua homóloga indiana, Nirmala Sitharaman.

Este é o primeiro pacto bilateral de investimento que a Índia assina com um membro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), de acordo com um comunicado do Governo israelita.

O Ministério das Finanças da Índia descreveu o acordo como um “marco histórico” que promoverá a cooperação em tecnologia financeira, infraestrutura, regulamentação financeira e pagamentos digitais.

Sitharaman também enfatizou a colaboração em “cibersegurança, defesa, inovação e alta tecnologia”.

Smotrich, sancionado por vários governos ocidentais por suas ligações com assentamentos ilegais na Cisjordânia, chamou o acordo de “um passo estratégico importante para a nossa visão conjunta”.

“O acordo alcançado hoje entre Israel e a Índia reflecte o nosso crescimento económico, inovação e prosperidade mútua”, escreveu no X.

“Este acordo abrirá novas oportunidades para investidores em ambos os países, fortalecerá as exportações israelitas e proporcionará às empresas a certeza e as ferramentas para crescerem num dos maiores e mais rápidos mercados em crescimento do mundo.”

O comércio bilateral entre os dois países atingiu US$ 3,9 mil milhões em 2024, com investimentos mútuos no valor de cerca de US$ 800 milhões.

A cooperação em matéria de defesa e segurança continua a ser a espinha dorsal das relações, com a Índia a ser o maior comprador de armas de Israel.

Aprofundamento das relações em pleno genocídio em Gaza

A assinatura ocorre no momento em que Israel enfrenta um processo por genocídio no Tribunal Internacional de Justiça e acusações de crimes de guerra no Tribunal Penal Internacional por seu genocídio em Gaza, que matou mais de 64.500 palestinianos desde outubro de 2023.