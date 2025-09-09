A Índia e Israel assinaram um acordo bilateral de investimento com o objectivo de expandir a cooperação comercial e financeira, mesmo com Telavive enfrentando um crescente isolamento político devido ao genocídio em Gaza.
O acordo foi assinado em Nova Deli durante a visita de três dias do Ministro das Finanças de extrema direita de Israel, Bezalel Smotrich, que reuniu-se com a sua homóloga indiana, Nirmala Sitharaman.
Este é o primeiro pacto bilateral de investimento que a Índia assina com um membro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), de acordo com um comunicado do Governo israelita.
O Ministério das Finanças da Índia descreveu o acordo como um “marco histórico” que promoverá a cooperação em tecnologia financeira, infraestrutura, regulamentação financeira e pagamentos digitais.
Sitharaman também enfatizou a colaboração em “cibersegurança, defesa, inovação e alta tecnologia”.
Smotrich, sancionado por vários governos ocidentais por suas ligações com assentamentos ilegais na Cisjordânia, chamou o acordo de “um passo estratégico importante para a nossa visão conjunta”.
“O acordo alcançado hoje entre Israel e a Índia reflecte o nosso crescimento económico, inovação e prosperidade mútua”, escreveu no X.
“Este acordo abrirá novas oportunidades para investidores em ambos os países, fortalecerá as exportações israelitas e proporcionará às empresas a certeza e as ferramentas para crescerem num dos maiores e mais rápidos mercados em crescimento do mundo.”
O comércio bilateral entre os dois países atingiu US$ 3,9 mil milhões em 2024, com investimentos mútuos no valor de cerca de US$ 800 milhões.
A cooperação em matéria de defesa e segurança continua a ser a espinha dorsal das relações, com a Índia a ser o maior comprador de armas de Israel.
Aprofundamento das relações em pleno genocídio em Gaza
A assinatura ocorre no momento em que Israel enfrenta um processo por genocídio no Tribunal Internacional de Justiça e acusações de crimes de guerra no Tribunal Penal Internacional por seu genocídio em Gaza, que matou mais de 64.500 palestinianos desde outubro de 2023.
Apesar disso, a Índia aproximou-se de Israel sob o Governo nacionalista hindu do Primeiro-Ministro Narendra Modi.
Nova Deli foi uma das primeiras capitais a condenar o ataque surpresa de 7 de outubro a Israel como “um acto de terrorismo” e, desde então, reprimiu as manifestações pró-palestinianas, ao mesmo tempo que permitiu comícios pró-Israel.
Embora a Índia ainda apoie oficialmente uma solução de dois Estados, absteve-se em várias resoluções da ONU críticas a Israel, incluindo uma votação da Assembleia Geral de 2024 que apelava a um cessar-fogo “imediato, incondicional e permanente” em Gaza.
Entretanto, Israel expandiu as suas ligações educativas com a Índia, onde os indianos constituem o maior grupo de estudantes estrangeiros no país.
Contexto regional mais amplo
O pacto foi assinado num cenário de mudanças nas alianças geopolíticas.
A Índia recusou-se a condenar os ataques israelitas ao Irão e resistiu a aderir a algumas declarações multilaterais críticas a Telavive.
No entanto, depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter imposto tarifas de 50% sobre os produtos indianos no final do mês passado, Nova Deli assinou uma declaração da Organização de Cooperação de Xangai (SCO) que condenava os bombardeamentos dos EUA e de Israel ao Irão.
A Índia também procurou aliviar as tensões com a China, sua rival de longa data, com o Presidente chinês Xi Jinping dizendo a Modi, à margem da cimeira da SCO em Tianjin, que Pequim e Nova Deli “devem ser parceiros, não rivais”.
A recepção calorosa a Smotrich em Nova Deli destacou a determinação de Modi em fortalecer os laços com Israel, apesar da indignação internacional.
Para os críticos, o acordo ressalta como o Governo indiano está a priorizar a cooperação económica e estratégica com Israel, enquanto grande parte do mundo exige responsabilização pelo genocídio em Gaza.