As ruas da capital da Indonésia estavam calmas na sexta-feira, depois de mais de uma semana de protestos em todo o país, alguns deles violentos, por ocasião do feriado do aniversário do Profeta Maomé.

A agitação, impulsionada por estudantes, trabalhadores e grupos de defesa dos direitos humanos, foi inicialmente desencadeada pela indignação com os subsídios de alojamento dos deputados, mas agravou-se depois de um veículo da polícia ter atingido mortalmente um mototaxista durante uma manifestação em Jacarta.

As manifestações rapidamente se estenderam a outras regiões.

Regalias dos deputados e tácticas policiais

Na quinta-feira, grupos de estudantes reuniram-se com ministros para apresentar queixas sobre as regalias dos deputados e as tácticas policiais utilizadas contra os manifestantes. No início da semana, também se reuniram com deputados, mas os esforços para conseguir uma reunião com o Presidente Prabowo Subianto falharam até agora.