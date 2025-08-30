O Presidente Recep Tayyip Erdogan publicou uma mensagem no dia 30 de agosto, comemorando o Dia da Vitória, um momento marcante na história da Türkiye.

Erdogan, na sua mensagem de sábado, descreveu o dia como um símbolo da fé inabalável da nação, do espírito heroico e da luta coletiva pela liberdade e independência.

“A Grande Vitória, conquistada através do patriotismo de nosso exército heroico e da vontade unida de nossa nação, quebrou as correntes da escravidão e abriu caminho para nossa independência,” afirmou Erdogan.

Ele destacou que o Dia da Vitória não é apenas uma vitória militar, mas também um “renascimento” da nação turca, da sua luta pela existência e sua independência eterna.

Sob a liderança do fundador da República da Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk, a campanha militar, que fez parte da Grande Ofensiva iniciada em 26 de agosto de 1922, consolidou a independência da Türkiye e foi concluída em 18 de setembro do mesmo ano.

Historiadores enfatizam que o triunfo, comandado por Atatürk, proclamou a determinação da Türkiye pela autogestão e sua presença duradoura na Anatólia.