O Presidente Recep Tayyip Erdogan publicou uma mensagem no dia 30 de agosto, comemorando o Dia da Vitória, um momento marcante na história da Türkiye.
Erdogan, na sua mensagem de sábado, descreveu o dia como um símbolo da fé inabalável da nação, do espírito heroico e da luta coletiva pela liberdade e independência.
“A Grande Vitória, conquistada através do patriotismo de nosso exército heroico e da vontade unida de nossa nação, quebrou as correntes da escravidão e abriu caminho para nossa independência,” afirmou Erdogan.
Ele destacou que o Dia da Vitória não é apenas uma vitória militar, mas também um “renascimento” da nação turca, da sua luta pela existência e sua independência eterna.
Sob a liderança do fundador da República da Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk, a campanha militar, que fez parte da Grande Ofensiva iniciada em 26 de agosto de 1922, consolidou a independência da Türkiye e foi concluída em 18 de setembro do mesmo ano.
Historiadores enfatizam que o triunfo, comandado por Atatürk, proclamou a determinação da Türkiye pela autogestão e sua presença duradoura na Anatólia.
A nação turca ‘nunca compromete a sua independência’
O Presidente Erdogan afirmou que o Dia da Vitória trouxe esperança não apenas para a nação turca, mas também para todos os povos oprimidos sob cativeiro.
“Com esta vitória, a nação turca declarou mais uma vez ao mundo inteiro que esta nação nunca será subjugada, nunca aceitará cativeiro e nunca comprometerá sua independência,” declarou Erdogan.
Ele observou que a vitória se tornou um poderoso símbolo do ideal de independência para todas as nações que lutam pela liberdade contra a opressão.
O presidente enfatizou que o dever da nação é levar a tocha da independência para um futuro mais forte com unidade e solidariedade.
“Neste dia significativo, lembro com misericórdia nossos queridos mártires que sacrificaram suas vidas pela pátria, especialmente Ghazi Mustafa Kemal e os seus companheiros de armas, e com gratidão nossos heróicos veteranos,” concluiu.