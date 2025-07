Pelo menos 239 crianças morreram na região ocidental do Sudão desde janeiro devido à falta de alimentos e medicamentos suficientes, informou no domingo a Rede de Médicos do Sudão.

A organização médica civil afirmou num comunicado que a sua equipa documentou a morte de crianças devido a subnutrição e a uma escassez crítica de alimentos e medicamentos na cidade de El Fasher, a capital do estado de Darfur do Norte, entre janeiro e junho.

A organização alertou para o aumento da fome e para o facto de os armazéns de alimentos para crianças continuarem a ser alvo de ataques em El Fasher, que continua cercada pelas Forças de Apoio Rápido (RSF) paramilitares.

“A Rede de Médicos do Sudão lamenta profundamente que a comunidade internacional continue a negligenciar as crianças do Darfur, que já suportaram mais de um ano de cerco”, afirma o comunicado, acrescentando que El Fasher e os campos circundantes no estado do Darfur do Norte enfrentam uma ausência quase total de alimentos e de material médico, bem como preços inacessíveis para os produtos de primeira necessidade.

A Rede lançou um apelo urgente para salvar os restantes civis em El Fasher, que, segundo ela, estão sob constantes cercos e bombardeamentos.

A declaração insta igualmente as organizações regionais e internacionais a “pressionarem as Forças de Apoio Rápido para que aceitem e implementem a trégua proposta pelo Secretário-Geral da ONU”.

“É necessária uma ação imediata para abrir corredores humanitários, permitir a entrega de ajuda de emergência e material médico e levantar o cerco que assola El Fasher durante mais de um ano”, acrescentou.

Os combates entre o exército sudanês e a RSF têm abalado El Fasher desde 10 de maio, apesar dos avisos internacionais sobre a batalha na cidade, que serve como principal centro de operações humanitárias nos cinco estados da região do Darfur.

Abdel Fattah al-Burhan, presidente do Conselho Soberano do Sudão, aprovou na sexta-feira um cessar-fogo humanitário de sete dias em El Fasher.

A decisão foi tomada na sequência de um telefonema do Secretário-Geral da ONU, António Guterres, de acordo com um comunicado do Conselho Soberano.

Guterres solicitou a aplicação de uma trégua de uma semana na cidade sitiada de El Fasher para permitir que a ajuda humanitária chegue aos necessitados.

A declaração do Conselho de Soberania não especifica a data de início do cessar-fogo.

A RSF não emitiu qualquer comentário imediato.

O RSF e o exército estão envolvidos numa guerra civil brutal desde abril de 2023, que causou milhares de mortes e empurrou o Sudão para uma das piores crises humanitárias do mundo.