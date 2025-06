O Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, e o Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, discutiram as perspetivas para a resolução do conflito na Ucrânia e as negociações entre a Rússia e a Ucrânia marcadas para segunda-feira na Türkiye, informou o gabinete de Lavrov.

«Foi discutida a situação relacionada com a crise na Ucrânia», afirmou o gabinete num comunicado publicado no seu site no domingo.

«S.V. Lavrov e M. Rubio também trocaram opiniões sobre várias iniciativas relativas à resolução da crise na Ucrânia, incluindo planos para retomar as negociações diretas entre a Rússia e a Ucrânia em Istambul, em 2 de junho.»

O Departamento de Estado dos EUA, que observou que a chamada foi feita a pedido da Rússia, disse que Rubio reiterou o apelo do Presidente dos EUA, Donald Trump, para que as negociações diretas entre a Rússia e a Ucrânia continuem, a fim de alcançar «uma paz duradoura».

Entretanto, agências de notícias russas citaram o assessor do Kremlin, Vladimir Medinsky, afirmando que a Rússia recebeu o projeto de memorando da Ucrânia para um acordo de paz.

«A delegação russa recebeu anteriormente da Ucrânia a sua versão do memorando sobre uma resolução pacífica», afirmou Medinsky, que lidera a delegação de Moscovo para as negociações de paz com a Ucrânia na segunda-feira, segundo a TASS.

TRT Global - Rússia aguarda o aval de Kiev para as conversas de paz em Istambul Por outro lado, a Ucrânia afirma que já apresentou os seus termos para o acordo de paz e acusa Moscovo de atrasar as negociações ao intensificar a sua ofensiva militar. 🔗

Incidente das pontes

O ministério também disse que, durante a conversa, Rubio expressou condolências pelas mortes ocorridas quando duas pontes foram explodidas em regiões russas separadas na fronteira com a Ucrânia.

«Foi enfatizado pelo lado russo que os órgãos competentes irão proceder a uma investigação completa e que os resultados serão publicados. Os culpados serão identificados e, sem dúvida, sujeitos a uma punição adequada.»

As autoridades russas afirmaram que pelo menos sete pessoas morreram e 69 ficaram feridas quando as duas pontes explodiram no sábado.

Ataque ucraniano

A conversa entre os dois oficiais ocorreu após a Ucrânia realizar um ataque sem precedentes a bases aéreas russas.

A Ucrânia não notificou os Estados Unidos com antecedência sobre os ataques com drones realizados contra bases aéreas russas, informou um representante do governo ucraniano à agência de notícias Reuters.

A agência de inteligência da Ucrânia, o SBU, afirmou ser responsável pelos ataques a quatro bases, e um oficial de segurança disse que um total de 41 aviões de guerra russos foram atingidos.

O Ministério da Defesa da Rússia informou que as aeronaves incendiaram em bases em duas regiões, mas os incêndios foram controlados.