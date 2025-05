Na reunião do mês passado do Conselho de Associação União Europeia-Israel, Bruxelas expressou apoio à reconstrução de Gaza, a um cessar-fogo prolongado e ao retorno dos palestinianos deslocados às suas casas.

Agora, intensifica os apelos contra o bloqueio de ajuda a Gaza por parte de Israel e expressa “grave preocupação” com a violência na Cisjordânia ocupada, onde as forças israelitas continuam a atacar campos de refugiados e a bombardear cidades inteiras no norte.

Mas, apesar de todo o discurso sobre moldar o futuro de Gaza e defender o direito internacional, há sinais de que a UE não está disposta a transformar as suas promessas em ações concretas.

Aqui estão os obstáculos que se colocam no caminho.

Divisões profundas e desafios de influência

Posições divergentes sobre Israel e a Palestina enfraquecem a determinação da UE na reconstrução de Gaza.

A UE apoiou o plano de reconstrução pós-guerra de 53 mil milhões USD liderado pelo Cairo para Gaza, que rejeita todas as formas de violência e extremismo, e deixa claro que o deslocamento de palestinianos de Gaza está fora de questão. No entanto, o próprio histórico da UE de se recusar a responsabilizar Israel por abusos graves contradiz a sua promessa de valorizar o direito humanitário internacional e proteger as vidas dos palestinianos.

Basta olhar para as exigências da Espanha e da Irlanda para uma revisão urgente do Acordo de Associação Israel-UE, o principal documento para as relações comerciais e políticas entre as duas partes. Embora o artigo 2º desse acordo condicione claramente os laços bilaterais ao “respeito pelos direitos humanos”, muitos estados da UE recusaram discutir o tema na semana passada.

Isto permite, efetivamente, que os actos de genocídio, limpeza étnica e crimes contra a humanidade de Israel sejam rapidamente toleradıs.

“Países da UE, incluindo a Alemanha, Hungria e Eslováquia, pretendme proteger Israel de qualquer crítica significativa”, explica Michael Lynk, professor associado da Faculdade de Direito da Western University, em Ontário.

“Isto paralisa ações políticas eficazes da UE e diminui parte da influência política que poderia ser usada se houvesse mais unidade.”

Mesmo que alguma unidade prevalecesse, a UE enfrenta limites consideráveis na sua influência.

Por mais de três décadas, os Estados Unidos garantiram um papel desproporcional na definição do controverso processo de paz de Israel com a Palestina, e a sua influência agora estende-se ao apoio à reconstrução de Gaza.

O apoio redobrado de Washington a uma amplamente condenada “ocupação” de Gaza pode aumentar as complicações na UE, já que Bruxelas busca evitar o deslocamento permanente dos palestinianos.

Além disso, o esforço da UE para implementar o plano de reconstrução liderado pelo Egito apresenta um desafio próprio: pode, em última análise, exigir apoio dos EUA para uma implementação eficaz.

O que enfraquece ainda mais a influência da UE é o seu histórico desanimador em estabilizar Gaza e a Cisjordânia ocupada. Sanções aplicadas contra colonos e entidades israelitas não conseguiram gerar mudanças significativas na permanência da ocupação israelita, um fator-chave para proteger genuinamente a dignidade do povo palestiniano.

Além disso, a UE deliberadamente ignorou evidências iniciais de crimes de guerra israelitas fornecidas pelo seu próprio representante especial para os direitos humanos, evitando conselhos para suspender laços políticos ou negar licenças de exportação de armas.

Com essas atitudes evidentes durante os 15 meses de genocídio de Israel, como é que os palestinianos podem confiar que a UE mudará de rumo no período que se segue?

Apesar de todas estas falhas, o caminho da UE para corrigir este curso poderia ter vindo de dentro. O ativismo da Espanha e da Irlanda relativamente à Palestina não deixa dúvidas. “Como progenitores de uma política europeia mais equilibrada e séria, e estabelecendo um exemplo de como ela pode ser aplicada com sucesso sem grandes custos, o ativismo da Espanha e da Irlanda para a Palestina estabelece um precedente moral que convida outros a seguirem”, afirmou à TRT World, Hussein Ibish, investigador residente sénior no Instituto dos Estados Árabes do Golfo em Washington.

Cumplicidade em crimes de guerra israelitas

A predisposição da UE para arriscar uma séria cumplicidade em crimes de guerra israelitas também mina a sua credibilidade em relação à Palestina.

Basta olhar para a expansão ilegal de colonatos por parte de Israel. A UE recusou-se a cortar laços comerciais e empresariais com os colonatos, apesar do aumento de ataques de colonos apoiados pelo estado e demolições de casas de palestinianos.

Dado que cortar laços é fundamental para garantir a própria conformidade da UE com a decisão do Tribunal Internacional de Justiça de 2024, a UE corre o risco de cumplicidade em crimes relacionados com os colonatos contra os palestinianos – a própria população que deveria proteger.

Também é um fato que a UE simplesmente não fez o suficiente em relação à questão da Cisjordânia sob ocupação, até agora. Considere o deslocamento forçado: Bruxelas ficou de braços cruzados enquanto Israel deslocava à força 40.000 palestinianos nas últimas semanas, não apresentando nada, para além de condenações retóricas para um ato que considera um “crime de guerra” e uma violação do direito internacional.

A falta de pressão da UE parece conceder carta branca a Israel para continuar com o maior deslocamento forçado de palestinianos na Cisjordânia ocupada em décadas, e alimentou temores de uma anexação mais ampla de colonatos ilegais na Cisjordânia sob a liderança do Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Como é que tudo isto está reduz os riscos de violência ou aproxima os territórios palestinianos de uma relativa calma?

Em vez disso, a abordagem passiva da UE em relação à Cisjordânia ocupada empoderou o governo de extrema-direita de Israel a apresentar um novo projeto de lei para anexação.

“Os objetivos de longo prazo de Israel são expulsar o maior número possível de palestinianos e eliminar de uma vez por todas as reivindicações palestinianas de soberania”, afirmou à TRT World, Muhannad Ayash, Professor de sociologia na Mount Royal University, no Canadá.

“Estes objetivos vão contra o que a UE declara publicamente como sendo os seus objetivos.”

As próprias ações da UE minam a sua abordagem em relação a Gaza e ao futuro da Cisjordânia ocupada. O bloco está atormentado por divisões relativamente a Israel e à Palestina, possui influência limitada e não pode pregar a paz de longo prazo enquanto alguns dos seus próprios estados-membros têm auxiliado o genocídio de Israel.