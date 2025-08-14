Vários países árabes condenaram as declarações do Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu, que expressou o seu apego à visão “Grande Israel”, considerando-as uma ameaça à soberania dos Estados e uma violação do direito internacional.

Em declarações ao canal de notícias i24 na terça-feira, Netanyahu disse que se sente “muito ligado” à visão “Grande Israel”, descrevendo-se como alguém “numa missão histórica e espiritual” representando “gerações de judeus que sonharam em vir para cá e gerações de judeus que virão depois de nós”.

Relacionado TRT Global - Netanyahu promete prosseguir a “missão histórica e espiritual” do plano "Grande Israel"

Grande Israel é um termo usado na política israelita para descrever a expansão do seu território para incluir a Cisjordânia ocupada, Gaza sitiada, os Montes Golã ocupados pela Síria, a Península do Sinai do Egito e partes da Jordânia.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Jordânia considerou os comentários de Netanyahu “uma escalada perigosa e provocadora” que ameaça a soberania dos Estados e viola a Carta das Nações Unidas.

Afirmou que tais “afirmações delirantes” não diminuirão os direitos legítimos do povo palestiniano e apenas alimentarão “ciclos de violência e conflito” em Gaza e na Cisjordânia ocupada.

A Autoridade Palestiniana descreveu as declarações como “um desrespeito pelos direitos legítimos do povo palestiniano” e “uma provocação e escalada perigosas” que ameaçam a segurança regional.

Reafirmou o seu compromisso com um Estado palestiniano independente nas fronteiras de 1967, com Jerusalém Oriental como capital.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar afirmou que os comentários reflectem “a abordagem da ocupação baseada na arrogância, alimentando crises e conflitos e infringindo flagrantemente a soberania dos Estados”.