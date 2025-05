O Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que espera que a Ucrânia e a Rússia cheguem a um acordo esta semana para encerrar a guerra.

"ESPERO QUE A RÚSSIA E UCRÂNIA CHEGUEM A UM ACORDO ESTA SEMANA," disse Trump numa publicação no Truth Social no domingo.

"AMBOS COMEÇARÃO A FAZER GRANDES NEGÓCIOS COM OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, QUE ESTÁ A PROSPERAR , E GANHARÃO UMA FORTUNA!" acrescentou.

As declarações de Trump ocorreram pouco depois de o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ter proposto um cessar-fogo de 30 dias nos ataques a infraestruturas civis.

"A Ucrânia propõe cessar quaisquer ataques com drones e mísseis de longo alcance contra infraestruturas civis por um período de pelo menos 30 dias, com possibilidade de extensão," disse Zelensky numa publicação no X.

Ele afirmou que, se a Rússia rejeitar a proposta, isso será uma prova de que deseja prolongar a guerra.

O Kremlin declarou anteriormente que o Presidente russo, Vladimir Putin, não ordenou a extensão do cessar-fogo da Páscoa.

Testando as águas

No sábado, Putin declarou um cessar-fogo unilateral de 30 horas na guerra em curso na Ucrânia, argumentando que seu sucesso ou fracasso mostraria a disposição de Kiev em encontrar uma resolução pacífica para o conflito.

Em resposta, Zelensky afirmou que o seu país espelharia as ações da Rússia, acrescentando que Kiev propõe estender a pausa "se um cessar-fogo completo realmente se concretizar."

No entanto, posteriormente afirmou que os combates continuaram nas regiões fronteiriças russas de Kursk e Belgorod.

Desde a posse de Trump em janeiro deste ano, os EUA têm estado ativamente envolvidos em esforços diplomáticos para terminar a guerra, participando em negociações com a Ucrânia e a Rússia.