Os líderes estrangeiros, a oposição israelita e as famílias dos prisioneiros israelitas apelaram ao fim da guerra em Gaza, depois de ter sido anunciado um cessar-fogo com o Irão.

“E agora Gaza. É altura de acabar com isto também. Tragam de volta os reféns, acabem com a guerra”, escreveu o líder da oposição Yair Lapid, do partido de centro-direita Yesh Atid, no X, na terça-feira.

O Fórum das Famílias dos Reféns e Desaparecidos, o principal grupo que representa as famílias dos reféns, também apelou ao Primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, para que procure um cessar-fogo em Gaza.

“Apelamos ao governo para que se empenhe em negociações urgentes que tragam para casa todos os reféns e acabem com a guerra. Aqueles que conseguem alcançar um cessar-fogo com o Irão também podem acabar com a guerra em Gaza”, afirmou o grupo em comunicado.

Dos 251 reféns capturados em outubro de 2023, 49 continuam detidos em Gaza, incluindo 27 mortos, de acordo com as forças israelitas.

O Primeiro-ministro do Catar disse que o país do Golfo estava a trabalhar no sentido de retomar as negociações para um cessar-fogo.

“Continuamos a envidar esforços e, se Deus quiser, tentaremos procurar uma oportunidade durante os próximos dois dias para realizar negociações indirectas entre as duas partes”, declarou o xeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

O Presidente de Israel, Isaac Herzog, sugeriu que a trégua com o Irão era “uma grande oportunidade” para promover a unidade nacional após a guerra de Gaza, que provocou grandes divisões, embora não tenha apelado ao fim dos combates no enclave.

“Acredito que este pode ser um momento de boa vontade e de acordo nacional sobre muitas questões dolorosas”, disse Herzog aos jornalistas no local de um ataque com mísseis iranianos no sul de Israel.

“O momento”

O Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que estão em vigor tréguas entre Israel e o Irão, após 12 dias de conflito em que Israel e os EUA bombardearam as instalações nucleares iranianas, levando o Irão a retaliar atacando Israel e uma base norte-americana no Catar.

Os líderes estrangeiros também manifestaram a esperança de que o frágil cessar-fogo entre Israel e o Irão conduza a uma trégua em Gaza, onde as tropas israelitas iniciaram uma ofensiva há mais de 20 meses.

“Hoje... chegou o momento de concluir um cessar-fogo para Gaza”, disse o Chanceler Friedrich Merz ao parlamento alemão.

A Autoridade Palestiniana exigiu que o cessar-fogo com o Irão fosse alargado para incluir Gaza, que sofre de condições semelhantes às da fome e de tiroteios mortais quase diários perto de centros de ajuda humanitária, de acordo com as agências da ONU.

“A presidência palestiniana saudou o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, de um acordo de cessar-fogo”, afirmou o gabinete do Presidente Mahmoud Abbas num comunicado, acrescentando: “Exigimos a conclusão desta etapa, alcançando um cessar-fogo que inclua o enclave de Gaza”.

A guerra de Israel contra Gaza já matou pelo menos 56.077 pessoas desde 23 de outubro, segundo dados das autoridades sanitárias palestinianas.