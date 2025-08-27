Mais de 200 antigos embaixadores e altos funcionários da UE acusaram Bruxelas de não ter agido em relação à Faixa de Gaza, na Palestina, assinando uma carta conjunta em que instam o bloco a aumentar a pressão sobre Israel para pôr fim à sua “guerra brutal” e à ocupação.
“A UE está profundamente desiludida com o facto de, em resposta à deterioração da situação em Gaza, não ter tomado medidas substanciais para pressionar Israel a pôr fim à sua guerra brutal, a retomar a assistência humanitária vital por parte dos principais fornecedores e a desmantelar a ocupação ilegal de Gaza e da Cisjordânia”, escreveram os signatários na carta, a que a estação de televisão irlandesa RTE News teve acesso.
Os signatários alertaram para o facto de que, se a UE não tomar “uma posição eficaz”, a ação será deixada a cada um dos Estados-Membros ou a “grupos de países que partilham as mesmas ideias”, o que careceria de “toda a força de uma ação colectiva a nível da UE”.
Expansão de colonatos ilegais
Os funcionários manifestaram também “consternação” pelo facto de, nas quatro semanas que se seguiram à sua carta anterior - assinada por 58 antigos embaixadores da UE - não ter sido acordado qualquer cessar-fogo em Gaza. Em vez disso, Israel começou a implementar planos para ocupar a cidade de Gaza.
A carta condena os planos do governo israelita para expandir os colonatos ilegais na zona ocupada de Jerusalém Oriental, considerando-os um “objetivo abertamente declarado (...) de sabotar a solução de dois Estados, apoiada pela grande maioria dos estados-membros da ONU e da UE”.
“Como se isto não fosse suficientemente mau, a Classificação Integrada da Fase de Segurança Alimentar (IPC) confirmou, a 22 de agosto, que existe agora uma fome provocada pelo homem nestas mesmas áreas de Gaza, com meio milhão de pessoas a enfrentar a fome, a miséria e a morte”, acrescentou.
A carta foi dirigida à Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao Presidente do Conselho Europeu, António Costa, à Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, à Chefe da Política Externa da UE, Kaja Kallas, bem como aos líderes e ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 Estados-Membros.