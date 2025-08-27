Mais de 200 antigos embaixadores e altos funcionários da UE acusaram Bruxelas de não ter agido em relação à Faixa de Gaza, na Palestina, assinando uma carta conjunta em que instam o bloco a aumentar a pressão sobre Israel para pôr fim à sua “guerra brutal” e à ocupação.

“A UE está profundamente desiludida com o facto de, em resposta à deterioração da situação em Gaza, não ter tomado medidas substanciais para pressionar Israel a pôr fim à sua guerra brutal, a retomar a assistência humanitária vital por parte dos principais fornecedores e a desmantelar a ocupação ilegal de Gaza e da Cisjordânia”, escreveram os signatários na carta, a que a estação de televisão irlandesa RTE News teve acesso.

Os signatários alertaram para o facto de que, se a UE não tomar “uma posição eficaz”, a ação será deixada a cada um dos Estados-Membros ou a “grupos de países que partilham as mesmas ideias”, o que careceria de “toda a força de uma ação colectiva a nível da UE”.

Expansão de colonatos ilegais