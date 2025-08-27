GUERRA EM GAZA
2 min de leitura
Mais de 206 antigos embaixadores e funcionários da UE apelam a posição mais dura em relação a Israel
"Nenhuma medida substantiva foi tomada pela UE para pressionar Israel a terminar sua guerra brutal", eles dizem.
Mais de 206 antigos embaixadores e funcionários da UE apelam a posição mais dura em relação a Israel
Mais de 200 ex-embaixadores da UE alertaram que, se a UE não tomar uma "posição eficaz", a ação ficará a cargo dos estados-membros individualmente. / AA
27 de agosto de 2025

Mais de 200 antigos embaixadores e altos funcionários da UE acusaram Bruxelas de não ter agido em relação à Faixa de Gaza, na Palestina, assinando uma carta conjunta em que instam o bloco a aumentar a pressão sobre Israel para pôr fim à sua “guerra brutal” e à ocupação.

“A UE está profundamente desiludida com o facto de, em resposta à deterioração da situação em Gaza, não ter tomado medidas substanciais para pressionar Israel a pôr fim à sua guerra brutal, a retomar a assistência humanitária vital por parte dos principais fornecedores e a desmantelar a ocupação ilegal de Gaza e da Cisjordânia”, escreveram os signatários na carta, a que a estação de televisão irlandesa RTE News teve acesso.

Os signatários alertaram para o facto de que, se a UE não tomar “uma posição eficaz”, a ação será deixada a cada um dos Estados-Membros ou a “grupos de países que partilham as mesmas ideias”, o que careceria de “toda a força de uma ação colectiva a nível da UE”.

RelacionadoTRT Global - Centenas de milhares protestam por toda a Europa em apoio a Gaza em meio ao genocídio de Israel

Expansão de colonatos ilegais

Recomendado

Os funcionários manifestaram também “consternação” pelo facto de, nas quatro semanas que se seguiram à sua carta anterior - assinada por 58 antigos embaixadores da UE - não ter sido acordado qualquer cessar-fogo em Gaza. Em vez disso, Israel começou a implementar planos para ocupar a cidade de Gaza.

A carta condena os planos do governo israelita para expandir os colonatos ilegais na zona ocupada de Jerusalém Oriental, considerando-os um “objetivo abertamente declarado (...) de sabotar a solução de dois Estados, apoiada pela grande maioria dos estados-membros da ONU e da UE”.

“Como se isto não fosse suficientemente mau, a Classificação Integrada da Fase de Segurança Alimentar (IPC) confirmou, a 22 de agosto, que existe agora uma fome provocada pelo homem nestas mesmas áreas de Gaza, com meio milhão de pessoas a enfrentar a fome, a miséria e a morte”, acrescentou.

A carta foi dirigida à Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao Presidente do Conselho Europeu, António Costa, à Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, à Chefe da Política Externa da UE, Kaja Kallas, bem como aos líderes e ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 Estados-Membros.

Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us