O diretor da Organização Nacional de Inteligência da Türkiye (MIT), Ibrahim Kalin, encontrou-se com Haftar, da Líbia, no porto de Benghazi, um dia após um navio da marinha turca atracar no porto de Benghazi.

Delegações militares da Türkiye e da Líbia realizaram uma reunião como parte da visita do navio TCG Kinaliada ao porto de Benghazi, informou o Ministério da Defesa Nacional da Türkiye na segunda-feira.

Uma delegação do Ministério da Defesa Nacional da Türkiye, liderada pelo major-general Ilkay Altindag, visitou Haftar, o vice-comandante do Exército Nacional da Líbia, informou o Ministério na plataforma de mídia social turca NSosyal.

As conversas se concentraram em possíveis esforços conjuntos sob o objectivo de “Uma Líbia, Um Exército”.

Guven Begec, Embaixador da Türkiye na Líbia, e Serkan Kiramanlioglu, Cônsul-Geral da Türkiye em Benghazi, também participaram da reunião.