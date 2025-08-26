TÜRKİYE
O chefe do MIT da Türkiye, Kalin, reúne-se com Haftar, da Líbia, em Benghazi
A missão da ONU na Líbia liderou os esforços para unificar as forças armadas através da Comissão Militar Conjunta "5+5", que inclui cinco oficiais do oeste e cinco das forças de Haftar no leste.
Diretor da Organização Nacional de Inteligência da Türkiye (MIT), Ibrahim Kalin, encontrou-se com o líbio Saddam Haftar. / AA
26 de agosto de 2025

O diretor da Organização Nacional de Inteligência da Türkiye (MIT), Ibrahim Kalin, encontrou-se com Haftar, da Líbia, no porto de Benghazi, um dia após um navio da marinha turca atracar no porto de Benghazi.

Delegações militares da Türkiye e da Líbia realizaram uma reunião como parte da visita do navio TCG Kinaliada ao porto de Benghazi, informou o Ministério da Defesa Nacional da Türkiye na segunda-feira.

Uma delegação do Ministério da Defesa Nacional da Türkiye, liderada pelo major-general Ilkay Altindag, visitou Haftar, o vice-comandante do Exército Nacional da Líbia, informou o Ministério na plataforma de mídia social turca NSosyal.

As conversas se concentraram em possíveis esforços conjuntos sob o objectivo de “Uma Líbia, Um Exército”.

Guven Begec, Embaixador da Türkiye na Líbia, e Serkan Kiramanlioglu, Cônsul-Geral da Türkiye em Benghazi, também participaram da reunião.

Haftar também visitou o navio TCG Kinaliada.

Durante anos, a missão da ONU na Líbia liderou esforços para unificar as forças armadas por meio da Comissão Militar Conjunta “5+5”, que inclui cinco oficiais do oeste e cinco das forças de Haftar no leste.

A ONU também está a mediar negociações separadas com o objectivo de realizar eleições para quebrar o impasse político entre duas administrações rivais: uma nomeada pela Câmara dos Representantes no início de 2022 e sediada em Benghazi, liderada por Osama Hammad, que controla o leste e grande parte do sul, e o Governo de Dbeibah em Trípoli, que controla o oeste.

Os líbios esperam que as eleições, há muito adiadas, ponham fim a anos de divisão política e conflito, encerrando o capítulo do período de transição que começou com a queda de Muammar Gaddafi em 2011.

