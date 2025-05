O fluxo constante de notícias provenientes do Médio Oriente, especialmente da Palestina, desde o 7 de outubro de 2023, tem sido difícil de acompanhar em pormenor.

Chegámos a um nível em que algumas notícias eram mais importantes do que outras, enquanto outras desapareceram quase imediatamente do ciclo noticioso.

Uma dessas histórias teve lugar na noite de quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025, depois de terem explodido bombas em três autocarros de passageiros vazios. O incidente abalou Telavive e deixou os oficiais israelitas a espumar pela boca, apelando à retaliação.

Como era de esperar, Israel apressou-se a culpar a resistência palestiniana. As redes sociais foram rapidamente inundadas com relatos de que grupos palestinianos tinham levado a cabo o atentado em resposta aos recentes ataques israelitas na Cisjordânia ocupada.

As autoridades israelitas afirmaram mesmo ter encontrado, juntamente com um engenho explosivo não detonado, uma nota onde se lia “Mártires, Nasrallah, Sinwar”, preparando o terreno para atribuir a culpa aos palestinianos.

As agências noticiosas israelitas apressaram-se também a culpar o Batalhão Tulkarm das Brigadas Qassam pelo atentado, algo que o grupo negou categoricamente.

Mas não havia como parar a multidão israelita que promovia a guerra. Horas depois dos atentados, o Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou ao exército que conduzisse uma operação na Cisjordânia ocupada.

No dia seguinte, Netanyahu foi fotografado sentado dentro de uma casa palestiniana no campo de refugiados de Tulkarem com comandantes militares, com uma bandeira israelita colocada na parede, aumentando a humilhação dos palestinianos forçados a abandonar as suas casas.

Nos dias que se seguiram, o ciclo de notícias passou para outras histórias, Israel divulgava alegações não verificadas sobre a morte dos membros da família Bibas e os países da região concentravam-se em relançar o acordo de cessar-fogo.

Então, quem colocou as bombas nos autocarros e as detonou? Eis o que sabemos sobre os pormenores publicamente disponíveis relacionados com a investigação das explosões.

As autoridades israelitas impuseram uma proibição de publicação de pormenores relacionados com as explosões dos autocarros durante três semanas. A proibição surgiu depois de o serviço de segurança interna de Israel (Shin Bet) ter anunciado a detenção de dois judeus israelitas suspeitos de envolvimento no incidente.

Um tribunal israelita prolongou por 10 dias a detenção de um suspeito israelita.

O Governo israelita impediu o suspeito de se encontrar com o seu advogado. A busca de outros suspeitos e cúmplices ainda está a decorrer. O advogado de um dos suspeitos rejeitou as acusações. Descreveu o seu cliente como alguém que “ama a Terra de Israel e o seu povo”.

Não dispomos de mais informações porque Israel proibiu efetivamente a divulgação de qualquer informação.

No entanto, se a longa história do “contraterrorismo” israelita nos ensinou alguma coisa, é que se os atacantes fossem de facto da Cisjordânia ocupada, os seus nomes e rostos estariam em todos os meios de comunicação israelitas e as suas casas já teriam sido demolidas há muito tempo.

A detenção de dois judeus israelitas relacionados com os atentados à bomba em autocarros deve servir para recordar a intrincada relação entre os violentos movimentos judaicos de extrema-direita e o Estado israelita.

A história violenta do sionismo

As estradas que conduziram à criação do Estado de Israel foram pavimentadas por grupos clandestinos violentos que atuaram em nome do judaísmo e do sionismo.

De 1920 a 1948, organizações sionistas como a Haganah (tradução literal do hebraico para Defesa), a Irgun (oficialmente designada Organização Militar Nacional na Terra de Israel) e a Lehi (oficialmente designada Lutadores pela Liberdade de Israel) espalharam o terror na Palestina e não só.

Embora estes grupos tivessem diferenças, estavam unidos no seu objetivo de estabelecer um Estado sionista nas terras ocupadas da Palestina. Inicialmente, esperava-se que estas organizações se dissolvessem após a criação de Israel.

Em vez disso, foram legalizadas e muitos dos seus líderes entraram na política e nas forças armadas israelitas. Entre os seus líderes contavam-se ideólogos sionistas como Ze'ev Jabotinsky. E encontravam-se também David Ben-Gurion e Menachem Begin, que mais tarde se tornaram primeiros-ministros de Israel.

As vítimas da violência sionista pré-1948 incluíam os árabes que viviam na Palestina e a elite governante, os britânicos.

O Haganah, o Irgun e o Lehi estiveram envolvidos em campanhas de assassínio contra os diplomatas britânicos estacionados na região e chegaram mesmo a bombardear o Hotel King David, que era utilizado como sede administrativa britânica para a Palestina obrigatória, matando 91 pessoas e ferindo 46.

Recorreram também a operações de limpeza étnica contra os palestinianos, como o massacre de Deir Yassin, ocorrido a 9 de abril de 1948, em que foram mortos 107 palestinianos, um exemplo de muitas dessas atrocidades.

O terrorismo sionista não se limitou às terras palestinianas, mas operou a nível internacional.

Em outubro de 1946, uma célula do Irgun sediada em Itália levou a cabo um atentado bombista contra a embaixada britânica em Roma. Seguiu-se uma série de operações de sabotagem contra as rotas de transporte militar britânico na Alemanha, entre finais de 1946 e princípios de 1947.

Em março de 1947, um agente do Irgun colocou uma bomba no Colonial Club, perto de St Martin's Lane, no centro de Londres, que estilhaçou janelas e portas, ferindo vários militares.

No mês seguinte, uma agente do Irgun colocou uma grande bomba com 24 paus de explosivos no Colonial Office, em Londres. No entanto, a bomba não explodiu.

Estes grupos sionistas estiveram por detrás de uma campanha de cartas-bomba iniciada na Grã-Bretanha e que envolveu um total de 21 bombas dirigidas a membros importantes do Governo inglês.

Após a criação de Israel, os sionistas violentos de extrema-direita passaram a fazer parte do aparelho de Estado, tornando-se políticos e líderes do movimento de colonos, que pretende apoderar-se das terras palestinianas, apesar da oposição das Nações Unidas e da oposição internacional generalizada.

Por outro lado, um terceiro grupo tentou perturbar diretamente as conversações de paz entre Israel e os atores locais ou regionais.

O rabino Meir Kahane, nascido nos Estados Unidos, fundou a Liga de Defesa Judaica em 1968, uma organização que visava especificamente a comunidade árabe nos Estados Unidos e apelava à expulsão de todos os árabes do território da Palestina e dos territórios ocupados.

Como observou David Sheen, Kahane “incitou abertamente à limpeza étnica dos palestinianos - e de todos os outros não-judeus que se recusassem a aceitar o apartheid sem rodeios - de Israel e dos territórios que ocupava. Ultrapassou todos os outros eliminacionistas israelitas com a sua insistência em que matar aqueles que identificava como inimigos de Israel não era apenas uma necessidade estratégica, mas um ato de culto”.

Kahane tentou fazer ouvir as suas opiniões na política israelita e escapar à condenação nos Estados Unidos. Regressou a Israel em 1971, fundou o Partido Kach e chegou a ganhar votos suficientes para entrar no parlamento em 1984.

O período em que Kahane viveu em Israel coincidiu também com o aparecimento de grupos clandestinos judeus de extrema-direita e violentos.

O Gush Emunim (o Bloco dos Fiéis) é uma das mais importantes organizações deste género. Era um “movimento messiânico israelita empenhado em estabelecer colonatos judeus na Cisjordânia”.

Tornou-se o organizador de uma das mais horríveis tentativas de terror na Palestina, em que o seu braço armado, popularmente conhecido como Jewish Underground, planeou fazer explodir um dos locais muçulmanos mais sagrados, o Qubbat al Sakhra, ou Cúpula da Rocha, por razões ideológico-religiosas.

O seu modus operandi espelhava os acontecimentos das explosões dos autocarros de Telavive, em 20 de fevereiro.

Há cerca de 40 anos, em 1984, a Resistência Judaica colocou explosivos nos cinco autocarros que transportariam árabes. No entanto, no último momento, toda a conspiração foi desmascarada. As bombas foram desarmadas a tempo e a agência de segurança israelita Shin Bet prendeu os membros da organização. No entanto, estes foram rapidamente perdoados e libertados após curtas penas de prisão.

Não seria exagerado afirmar que a extrema-direita judaica tinha como objetivo perturbar os esforços de paz na região.

Em 1994, o partido de Kahane foi declarado uma organização terrorista pelo Governo israelita, depois de um dos seus seguidores, um colono judeu nascido nos Estados Unidos chamado Baruch Goldstein, ter disparado contra muçulmanos palestinianos durante as orações de sexta-feira na mesquita Ibrahimi, em Hebron, matando 29 pessoas.

O destino de Yitzhak Rabin, o quinto primeiro-ministro de Israel, que assinou o acordo de Oslo e apertou a mão a Arafat, não deve ser esquecido. Rabin foi assassinado por um judeu israelita, Yigal Amir, mais um seguidor de Kahane, que considerava o primeiro-ministro um traidor que precisava de ser morto.

Desde os anos 90 até à data, a extrema-direita israelita penetrou na política com a sua narrativa que é abertamente propagada por altos funcionários como Benjamin Netanyahu (primeiro-ministro), Itamar Ben-Gvir (ministro da Segurança Nacional) e Yoav Gallant (ministro da Defesa).

Tendo em conta esta relação intrincada entre a extrema-direita e o governo, a elite política e o gabinete de guerra utilizam os ataques com autocarros como uma operação de falsa bandeira. Tendo em conta as capacidades dos serviços secretos israelitas dentro dos territórios ocupados, é quase impossível para Israel não encontrar os autores dos ataques se estes forem palestinianos. Até agora, nos meios de comunicação israelitas, os dois judeus israelitas detidos são considerados colaboradores e não terroristas, porque conduziram os atacantes aos autocarros.