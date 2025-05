O Catar condenou e rejeitou as alegações de que teria feito “pagamentos financeiros” para minar os esforços do Egito e dos mediadores nas conversações entre o Hamas e Israel para um cessar-fogo em Gaza.

“O estado do Catar condena veementemente as declarações publicadas por alguns jornalistas e meios de comunicação social que alegam que o Catar fez pagamentos financeiros para minar os esforços do Egito ou de qualquer um dos mediadores envolvidos nas negociações em curso entre o Hamas e Israel”, disse o Gabinete Internacional dos Meios de Comunicação Social do Catar num comunicado na quinta-feira.

Afirmou que “estas alegações não têm fundamento e servem apenas a agenda daqueles que procuram sabotar os esforços de mediação e minar as relações entre as nações”, acrescentou.

“As acusações representam um novo desenvolvimento na campanha de desinformação que está a tentar desviar a atenção do sofrimento humanitário e perpetuar a politização da guerra”, acrescentou o comunicado.

Doha “continua empenhada no seu papel humanitário e diplomático como mediador entre as partes relevantes para pôr fim a esta guerra devastadora e está a trabalhar em estreita colaboração com o Egito nos esforços para alcançar um cessar-fogo duradouro e proteger as vidas dos civis”, sublinhou.

O Catar também elogiou o papel crucial do Egito, salientando a colaboração diária para garantir o êxito da mediação conjunta em prol da estabilidade regional.

'Catargate'

A reação de Doha surgiu depois de os meios de comunicação social israelitas terem noticiado acusações de que conselheiros do gabinete do Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu teriam recebido fundos do Catar em troca da divulgação de informações que prejudicam o papel do Egito na mediação entre o Hamas e Israel, ao mesmo tempo que elogiam os esforços do Catar.

Um tribunal israelita prolongou por mais um dia a detenção de dois colaboradores de Netanyahu, por suspeita de terem recebido dinheiro do Catar para, alegadamente, promoverem a sua imagem de mediador nos meios de comunicação social israelitas.

A emissora pública israelita KAN disse que o Tribunal de Magistrados de Rishon LeZion concordou em prolongar a detenção de Jonatan Urich e Eli Feldstein por mais 24 horas, rejeitando um pedido da polícia para prolongar a detenção por sete dias.

A KAN disse que as investigações revelaram discrepâncias nos testemunhos dos suspeitos no caso, apelidado pelos media israelitas de “Catargate”.

A emissora disse que um dos dois assessores mentiu durante o interrogatório, sem identificar o assessor.

Na quarta-feira, Netanyahu denunciou as investigações contra os seus colaboradores como ridículas.

O chefe de redação do Jerusalem Post, Zvika Klein, foi libertado da detenção domiciliária na quinta-feira, depois de ter sido interrogado sobre as suas ligações ao caso com os dois colaboradores.

O Procurador-Geral Gali Baharav-Miara disse que dois outros jornalistas poderão ser potencialmente interrogados no âmbito do processo.